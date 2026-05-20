Cambio de gabinete: Parlamentarios oficialistas de Valparaíso destacan inicio de la "segunda etapa" y oposición condena "desorden"

El ajuste ministerial realizado por el Presidente José Antonio Kast, a sólo 69 días del inicio de su administración en el Palacio de La Moneda, provocó una ola de reacciones desde el Congreso. Los cambios implicaron la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad Pública, de Mara Sedini de la Secretaría General de Gobierno y de Martín Arrau desde Obras Públicas, aunque este último pasó inmediatamente a liderar Seguridad Pública. En paralelo, Claudio Alvarado asumió la vocería de Gobierno manteniendo además Interior, mientras Louis de Grange quedó a cargo del Ministerio de Obras Públicas, conservando también Transportes y Telecomunicaciones.

El remezón político no sólo generó repercusiones en Santiago, sino que también abrió un intenso debate en la región de Valparaíso, donde parlamentarios oficialistas y de oposición analizaron las señales que entrega el Mandatario con este movimiento en áreas consideradas estratégicas para su administración, especialmente relacionadas a la seguridad pública y a las comunicaciones. Mientras desde los partidos de Gobierno defendieron la necesidad de corregir y fortalecer la gestión, desde la oposición apuntaron a improvisación, desorden y falta de preparación del Ejecutivo.

Desde el oficialismo, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que “hay que considerarlo como un todo que tiene un propósito, que en este caso es hacerse cargo de las crisis por las cuales está atravesando Chile”, agregando que “ustedes han visto lo que ha sido la manera de enfrentar la crisis en el ámbito económico, con un cambio sustantivo en nuestro ordenamiento jurídico para impulsar y atraer la inversión y que genere crecimiento en el país”.

Asimismo, el legislador por la región de Valparaíso sostuvo que "desde el punto de vista de los desafíos que tenemos en materia de seguridad, ha depositado el Presidente de la República la confianza para esta segunda etapa, que parte desde el día de hoy, en Martín Arrau, que deja un gran trabajo en Obras Públicas, para asumir este tremendo desafío de sacar adelante la seguridad de todos los chilenos”.

Por su parte, el senador Andrés Longton, de Renovación Nacional, señaló que “sin duda que lo comunicacional es relevante y creo que esos elementos que tienen que ver precisamente con poder interpretar lo que está haciendo el Gobierno fueron fundamentales para los cambios que hoy día está realizando el Presidente”, indicando que el Presidente José Antonio Kast actuó “asumiendo que había un déficit y tomando con carácter las decisiones en el momento oportuno”.

Junto a reconocer que “son decisiones que sorprenden desde el punto de vista de los tiempos, pero también responden a la necesidad de un Gobierno que no duda ni un segundo en tomar decisiones difíciles para enrielar el rumbo cuando hay distorsiones desde el punto de vista de no visibilizar con la suficiente claridad lo que están haciendo día a día”, agregó que “me parece lógico que el Presidente tome una decisión como ésta y a nosotros solamente nos cabe apoyar la decisión y concentrarnos en lo importante, que es resolver los problemas de la ciudadanía y que no hayan más distracciones que esa en lo que viene para adelante, que son cosas muy relevantes, particularmente en crecimiento económico, empleo y seguridad”.

En tanto, el diputado independiente cercano a la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hotuiti Teao, manifestó que “estas decisiones responden a la necesidad de ir ajustando equipos para fortalecer el rumbo”, remarcando que “lo importante es que las prioridades del país sigan avanzando con responsabilidad”.

Además, el legislador del Distrito 7 indicó que “los cambios de gabinete son parte normal de cualquier administración y responden a la necesidad de ir ajustando equipos para fortalecer el rumbo del Gobierno y mejorar la gestión”, subrayando que “lo importante es que las prioridades del país sigan avanzando con responsabilidad, especialmente en materias de seguridad, crecimiento y apoyo a las familias”.

Desde la oposición, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, afirmó que “el cambio de gabinete obedece a la improvisación, desorden y falta de liderazgo, eso denota la gestión del Presidente Kast en seguridad con Steinert a la cabeza".

De igual forma, el congresista que representa a la región de Valparaíso dijo que “fueron 60 días perdidos para Chile, incumpliendo con el propio estándar que se autoimpuso en campaña”, por lo que emplazó al Ejecutivo señalando que “nuestro país necesita un plan concreto en seguridad y, por el bien de todos, comiencen a gobernar”.

En la misma línea, el diputado frenteamplista por el Distrito 7 de Valparaíso, Jaime Bassa, puso el acento en que "el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia muestra un síntoma político grave, justamente en una de las áreas en las cuales el Presidente Kast había convertido en el corazón de su campaña como candidato y ahora en la gestión como presidente: la seguridad”.

Completó su análisis manifestando que “cuando un Gobierno llega prometiendo certezas y en apenas un par de semanas debe remover a sus principales autoridades, queda en evidencia que había más bien marketing electoral que preparación real para gobernar”. Además, indicó que “este Gobierno no ha dejado de chocar con la distancia que existe entre hacer campaña y ser Gobierno” y advirtió que cuando eso se vuelve permanente, "deja de ser problema comunicacional y da cuenta de un problema político de fondo que pone en riesgo la conducción del país”.

Finalmente, el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, criticó duramente el desempeño del Ejecutivo señalando que “este Gobierno que acusó insistentemente al Gobierno anterior que era de estudiantes en práctica, en 69 días lleva 20 seremis afuera, un subsecretario afuera, dos ministras afuera y un ministro que no asumió, como el de Minería”, agregando que efectivamente se trata de "una autoridad cada tres días. Ese es el profesionalismo que nos están ofreciendo”.

El congresista del Distrito 6 sostuvo que “como si fuera poco, tres biministros que ni siquiera tienen la capacidad ni el conocimiento para enfrentar temas tan relevantes como la seguridad”, calificando como “inentendible” que hayan sacado a Arrau de Obras Públicas, pues "tenía todo un diseño del tema de concesiones y tenía todo un trabajo avanzado para entregarle la cartera a otro ministro”. En ese contexto, cuestionó “¿por qué no traer a una persona de afuera que tuviera dedicación exclusiva para una cartera tan relevante como Obras Públicas?”, concluyendo que “creo que este Gobierno lleva muy poco tiempo como para estar haciendo las cosas tan mal”.

Las reacciones desde el Congreso reflejan el fuerte impacto político que provocó el primer ajuste ministerial del Gobierno de José Antonio Kast, en medio de cuestionamientos por el manejo de la seguridad y la comunicación del Ejecutivo, áreas consideradas prioritarias por La Moneda desde el inicio de la actual administración.

PURANOTICIA