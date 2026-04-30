«Ronda Impacto» en Viña deja 29 detenidos y decomiso masivo de comercio ilegal

Un total de 29 personas detenidas dejó un nuevo operativo «Ronda Impacto» desarrollado por Carabineros en Viña del Mar, iniciativa que tuvo como objetivo reforzar la seguridad de vecinos y locatarios ante el aumento de delitos en sectores comerciales.

El despliegue se realizó este miércoles entre las 13:00 y las 21:00 horas, abarcando distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas con alta presencia de comercio.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, explicó a Puranoticia.cl que “hemos tenido diversas reuniones de seguridad con gremios del comercio de Viña del Mar y Valparaíso, y uno de los reclamos e inquietudes más recurrentes de meses es la falta de seguridad y robos que han afectado al comercio”.

En ese contexto, la autoridad detalló que es así como Carabineros, complementando las rondas habituales que realizan, ahora se desplegaron en una «Ronda Impacto», "la cual terminó con 29 personas detenidas por diversos hechos delictivos y hubo un decomiso muy importante de artículos que se vendían en el comercio ilegal”.

De acuerdo al balance del operativo, de los 29 detenidos, ocho mantenían órdenes vigentes, siete fueron arrestados por robo por sorpresa, cuatro por amenazas, tres por receptación, dos por infracción al artículo 288 bis, dos por lesiones leves, dos por delitos asociados a la Ley 20.000 y uno por ocultación de identidad.

Además, se realizaron 52 controles vehiculares y 206 controles de identidad, lo que permitió detectar 23 infracciones, entre ellas dos por Ley de Alcoholes y tres de carácter municipal. También se llevaron a cabo 10 fiscalizaciones a locales de venta de alcohol.

En paralelo, y en coordinación con personal de la Municipalidad de Viña del Mar, se concretó el decomiso de 751 especies vinculadas al comercio ilegal en el sector de calle Valparaíso, además del retiro de un vehículo de circulación.

El delegado Millones destacó que "vamos a seguir reforzando las rondas preventivas y disuasivas y, además, incorporar algún tipo de operativo, especialmente nocturno, de modo tal de devolver la tranquilidad al comercio y a las ciudades”.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre instituciones, indicando que se continuará evaluando la efectividad de estas medidas. En esa línea, puntualizó que “vamos a monitorear la situación y hacer los ajustes que sean necesarios, si es que procede naturalmente, lo que va a depender del resultado de los operativos y rondas".

De esta manera, las autoridades buscan responder a las demandas del comercio local y fortalecer la seguridad en una de las principales zonas urbanas de la Quinta Región.

PURANOTICIA