«Ronda Impacto» en Viña del Mar deja 16 detenidos y más de mil incautaciones

Un total de 16 personas detenidas dejó un nuevo procedimiento «Ronda Impacto» realizado por Carabineros en la comuna de Viña del Mar, operativo que se desarrolló en conjunto con personal de Seguridad Ciudadana municipal.

El despliegue, enfocado en reforzar la seguridad y el control en distintos puntos de la ciudad, permitió la detención de seis personas que mantenían órdenes vigentes de captura, además de cuatro individuos por infracción a la Ley 20.000 de drogas.

Asimismo, cuatro sujetos fueron aprehendidos por ocultación de identidad e infracción al artículo 445 del Código Penal; uno por agresión a personal municipal y finalmente otra persona por infringir el artículo 196 de la Ley de Tránsito.

En el marco del operativo, se realizaron cerca de 240 controles preventivos, lo que permitió cursar 20 infracciones a la Ley de Tránsito y 4 a la Ley de Alcoholes.

Además, durante el procedimiento policial-municipal se procedió al retiro de circulación de ocho vehículos que presentaban distintas irregularidades.

Uno de los resultados más significativos del procedimiento fue la incautación de un total de 1.318 especies, entre las que se cuentan prendas de vestir, bebidas alcohólicas, alimentos, mesas y artículos relacionados a telefonía móvil.

Las autoridades policiales destacaron que este tipo de operativos busca fortalecer la seguridad en la comuna, aumentar la presencia policial en sectores estratégicos y dar respuesta a las principales inquietudes de la ciudadanía en materia de orden público.

PURANOTICIA