«Ronda Impacto» en Villa Alemana deja ocho detenidos y cinco vehículos incautados

Ocho personas detenidas, 157 controles y cinco vehículos incautados dejó una nueva «Ronda Impacto» realizada en Villa Alemana por funcionarios de la 6° Comisaría de Carabineros e inspectores de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad, con apoyo de representantes de otras unidades policiales.

La formación y cuenta del procedimiento se realizó en el parque Marga Marga, en el sector de Troncos Viejos, desde donde se inició el despliegue que posteriormente se extendió a distintos puntos de la comuna. La actividad fue encabezada por el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay; el comisario de la 6° Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, mayor Heriberto Albanés; y el director de Seguridad Pública, Claudio Mendiboure.

El alcalde Estay comentó que "se tomó la decisión de hacer una ‘Ronda Impacto’fuera de los sectores habituales porque creo que es muy necesario que la gente vea los despliegues de carabineros y funcionarios municipales en toda la comuna y mejore la sensación de inseguridad que tiene la gente. Y ha causado el efecto deseado, la gente está preguntando, ha venido a grabar, a mirar qué es lo que está pasando y creo que eso da una mayor percepción de seguridad y también de que tanto el municipio como Carabineros estamos preocupados de toda la ciudad y no solamente de algunos sectores”.

Del total de detenidos, siete mantenían órdenes vigentes y uno fue detenido por receptación. Durante el operativo también se efectuaron 94 controles de identidad y 63 controles vehiculares, además de cursarse 25 infracciones a la Ley de Tránsito e incautar cinco vehículos.

Por su parte, el mayor Heriberto Albanés explicó que "tomamos la cuenta en el parque Marga Marga con la finalidad de cambiar la dinámica de hacerla siempre en el centro y que la gente vea la presencia policial en las poblaciones. Este sector fue elegido conforme a la georreferenciación y el análisis de los delitos de mayor connotación social que están afectando en los cuadrantes 19 y 21".

A ello agregó que "esta vez estamos trabajando en conjunto con personal municipal, tenemos un despliegue amplio de funcionarios yapoyo de distintas unidades de la Prefectura. El objetivo es controlar a gente que se encuentre prófuga de la justicia, realizando el máximo de controles y cursando las infracciones correspondientes para así provocar un impacto y que nuestra ciudadanía se sienta segura”.

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