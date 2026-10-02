Conductor de bus interprovincial queda con arresto domiciliario nocturno tras atropellar a peatón en la Av. Argentina de Valparaíso

Con arresto domiciliario nocturno quedó el conductor de un bus interprovincial que la mañana del miércoles atropelló a un peatón en pleno centro de Valparaíso, accidente que dejó a la víctima con lesiones de extrema gravedad y que finalmente derivaron en la pérdida de una de sus piernas.

El hecho ocurrió el 30 de septiembre, cuando el vehículo de transporte de pasajeros realizaba un viraje hacia la derecha desde avenida Argentina para ingresar a calle Chacabuco. En ese momento, el bus impactó a un hombre de 63 años que cruzaba esta última vía por un paso habilitado y con luz verde.

Producto del atropello, el peatón resultó con heridas graves en ambas piernas, por lo que debió ser trasladado de urgencia hasta un recinto asistencial para recibir atención médica. Pese a ello, la gravedad de sus lesiones obligó finalmente a la amputación de una de sus extremidades inferiores.

La fiscal de Valparaíso, Carol Álvarez, informó que la detención del conductor fue declarada legal y que posteriormente se realizó la formalización de la investigación por el delito de cuasidelito de lesiones graves gravísimas.

La persecutora agregó que la "resultó con heridas graves en sus dos piernas, lo que obligó a su rápida atención médica, la que, sin embargo, no fue suficiente, por cuanto finalmente perdió una de sus extremidades inferiores".

En el marco de la audiencia de formalización, el tribunal porteño decretó como medida cautelar el arresto domiciliario nocturno para el imputado, mientras que se estableció un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.

La investigación deberá establecer las circunstancias precisas en que ocurrió el atropello y determinar las eventuales responsabilidades derivadas del siniestro. Para ello, tras el accidente, personal especializado de la SIAT de Carabineros realizó diligencias y peritajes en la intersección de avenida Argentina con calle Chacabuco.

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