Operativo de Gendarmería en cinco cárceles de la región de Valparaíso deja 94 armas blancas y 24 celulares incautados

Un nuevo operativo masivo de registro y allanamiento realizó Gendarmería en cinco unidades penales de la región de Valparaíso, incautando decenas de armas blancas artesanales, teléfonos celulares, licor artesanal, elementos cortantes y sustancias ilícitas.

La intervención corresponde al 18º procedimiento masivo de carácter nacional efectuado este 2026 y se enmarca en el Plan de Acción Institucional contra la Violencia Carcelaria. En lo que va de año, Gendarmería contabiliza 1.433 operativos de este tipo.

El despliegue regional movilizó a 235 funcionarios, de los distintos recintos penales intervenidos, a la Dirección de Gendarmería de Valparaíso, a la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios y al Grupo de Apoyo y Reacción Primaria de Gendarmería.

En total, las diligencias abarcaron espacios donde permanecen 742 personas privadas de libertad y permitieron retirar desde los establecimientos penitenciarios 94 armas blancas de fabricación artesanal y 24 teléfonos móviles.

A estos elementos se sumaron siete litros de licor artesanal, cinco trozos de sierra y sustancias ilícitas, de acuerdo con el balance entregado por la institución.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres Herrera, destacó que "esta revisión incluyó la inspección de celdas, patios, barrotes y otros espacios donde habita la población penal, cuyo buen estado es fundamental para la seguridad y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios”.

Desde Gendarmería señalaron que este tipo de registros y allanamientos se realizan de manera permanente y bajo protocolos de seguridad, con el objetivo de prevenir hechos de violencia y mantener el control al interior de los recintos penitenciarios.

Estos procedimientos buscan desarticular estructuras internas y enfrentar fenómenos asociados al crimen organizado dentro de las cárceles.

En paralelo, Gendarmería destacó la especialización de su personal y el fortalecimiento del Departamento de Investigación Criminal, señalando que estas capacidades han permitido focalizar la comisión de delitos al interior de las cárceles y aportar información a otras instituciones del Estado en investigaciones de alta connotación pública.

PURANOTICIA