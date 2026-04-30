«Ronda Impacto» en La Ligua deja tres detenidos y múltiples controles preventivos

Un nuevo servicio «Ronda Impacto» desarrolló Carabineros en diversos puntos de la comuna de La Ligua, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la prevención del delito.

En el despliegue policial se logró la detención de tres personas: un prófugo de la justicia, uno por el delito de hurto y otro por lesiones leves en contexto de agresión.

Asimismo, el operativo permitió cursar un total de 15 infracciones y realizar cerca de 90 controles preventivos, tanto de identidad como vehiculares.

Desde Carabineros destacaron que este tipo de servicios forman parte de las estrategias permanentes para aumentar la presencia policial en el territorio y responder a las necesidades de seguridad de la comunidad.

La institución reiteró que continuará desarrollando este tipo de operativos con el fin de brindar mayor seguridad y tranquilidad a los vecinos de La Ligua.

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