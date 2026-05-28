Limache celebrará el Día del Patrimonio 2026 con recorridos históricos, túneles subterráneos y buses eléctricos

La Municipalidad de Limache dispondrá de una completa calendarización para conmemorar el Día del Patrimonio este sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Se trata de un itinerario que contempla visitas a inmuebles que hablan de la historia de la comuna y sus antiguos habitantes, además de actividades en lugares que destacan por ser patrimonio natural. Algunos estarán abiertos al público, como la Casa de la Cultura, el Torreón Garaventa, el Museo Palmira Romano y la Casa de Eastman, lugar que sorprende por la existencia de túneles subterráneos que datan del siglo 18 y que podrán ser recorridos por los asistentes. Todas las actividades son gratuitas.

El alcalde Luciano Valenzuela señaló que “el Día del Patrimonio es una instancia donde la gente se reencuentra con los tesoros escondidos que tiene la comuna. Por eso generamos una parrilla que nos permite visitar sitios con un interés histórico, pero también generar actividades al aire libre como caminatas, recorridos. Hemos generado un vínculo bastante grande con la comunidad civil para que la gente pueda participar y se pueda involucrar (…) ¿Qué es importante? Muchas actividades se van a desarrollar de forma simultánea, por lo tanto, entre mejor sea la planificación, más va a poder disfrutar de lo que estamos desarrollando en nuestra comuna”.

ALIANZA COLABORATIVA

Gracias a la alianza municipal con importantes actores locales, la calendarización contempla la posibilidad de visitar la tradicional fábrica de confites Merello, el templo de la Logia Masónica, las compañías de Bomberos de Limache, la Iglesia de las 40 Horas, el Hospital Geriátrico Paz de la Tarde, el Centro Cultural Barrio CCU y la Fundación Lumbre. Además, las organizaciones Caminatas por Limache, la ONG Red de Humedales y la Fundación Limache Verde ofrecerán charlas, circuitos naturales y exposiciones artísticas.

Juan Miranda, coordinador del evento Día del Patrimonio, comentó que “concretamos un trabajo colaborativo, desde fomento productivo y otros departamentos municipales, con organizaciones externas – privados, fundaciones y organizaciones territoriales de la comuna – para potenciar los atractivos que tiene nuestra comuna durante todo el año, pero en especial en esta fecha importante para relucir los atractivos que tiene nuestra comuna (…) este año de forma inédita dispondremos de dos buses eléctricos para acercar al público a los diferentes lugares”.

La ruta de los buses de acercamiento y el itinerario completo de actividades, lugares y horarios está disponible en la página web de la Municipalidad y en las redes sociales institucionales. Las diversas actividades son de libre acceso, no requieren inscripción y son gratuitas. Para visita de la Casa Eastman y túneles patrimoniales, la participación es por orden de llegada y se sugiere vestir cómodo.

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