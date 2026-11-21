Carabineros de la 2da. Comisaría de Cartagena, en coordinación y trabajo conjunto con personal municipal, logró la detención de al menos cuatro personas por diversos delitos, entre ellos robo en lugar no habitado, hurto, porte de arma y órdenes de aprehensión vigentes.

Los cuatro aprehendidos registran antecedentes penales anteriores.

Durante los procedimientos realizados, se cursaron infracciones por incumplimientos a la Ley de Alcoholes, como resultado de las labores permanentes de fiscalización y control desarrolladas en distintos sectores de la comuna.

Estos resultados dan cuenta del trabajo preventivo y operativo que Carabineros desarrolla de manera continua, mediante servicios planificados y coordinados con el municipio, orientados a prevenir la ocurrencia de delitos, detectar conductas ilícitas y fortalecer la presencia policial en el territorio.