Un accidente de tránsito se registró durante el mediodía de este sábado en la Avenida San Martín en Viña del Mar, a la altura de 7 norte.

La colisión vehicular involucró a dos automóviles, quienes debieron ser asistidos por personal de emergencia.

Hasta el lugar concurrió personal del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, así como personal Policial Municipal de la Ciudad Jardín.

PURANOTICIA