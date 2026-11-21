El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la querella presentada en contra del senador Juan Luis Castro por la presunta falsificación de firmas al interior del Congreso.

En medio de la controversia por el retiro de permisos constitucionales de dos senadores, Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, durante la discusión del Presupuesto 2027, el juzgado decidió admitir la acción judicial presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana.

Los delitos que se le imputan al parlamentario son falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público falso (además de falsificación y uso de instrumento privado), debido a la gestión del retiro de permisos constitucionales de ambos parlamentarios, quienes participaban en la gira presidencial por Asia.

La defensa del senador había solicitado que la querella de declarara inadmisible, argumentando que quienes la presentaban no eran víctimas directas en el caso, lo que el tribunal desestimó, producto a que los hechos expuestos podrían comprometer el principio constitucional de probidad, lo que no constituye una declaración de culpabilidad, sino dar curso a la investigación penal.

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