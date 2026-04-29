RN por contratación de Vega en San Antonio: "Habría que preguntarse si quiere servir en un Gobierno que no tiene sus ideas políticas"

En entrevista con Radio13c, la presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, abordó el debate sobre si las competencias de Jeannette Vega la califican para su cargo o si su perfil es predominantemente político. Al respecto, Balladares señaló que el sistema de Alta Dirección Pública permite validar las características técnicas de los postulantes, aunque reconoció que en las designaciones siempre existe "un componente de decisión de confianza política".

Sobre la situación de Vega, la líder de RN fue enfática en separar la capacidad profesional de la convicción política. “Claramente ella tiene las condiciones técnicas, pero también habría que preguntarse si ella quiere servir en un Gobierno que no tiene obviamente sus ideas políticas”, sostuvo la dirigenta.

Balladares explicó que es natural que las nuevas administraciones soliciten cargos para contar con autoridades cercanas a su proyecto político. No obstante, planteó que la labor técnica de Vega podría desarrollarse sin inconvenientes bajo un compromiso de gestión institucional.

“Si lo quiere hacer y se va a adecuar, entonces creo que no va a haber problema en que pueda ejecutar bien su labor técnica", afirmó, puntualizando además que "a ella no le han pedido el cargo". La presidenta de RN concluyó que la clave de su permanencia radica en si la profesional "se va a ajustar a lo que finalmente las autoridades políticas pidan como política pública”.

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