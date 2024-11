Ripamonti vota en Viña del Mar haciendo un llamado a que "concienticen la posibilidad de elegir a su Gobierno Regional"

Un mensaje a cuidar la democracia a y a elegir a su representante regional en conciencia realizó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, tras emitir su sufragio en la Escuela República del Ecuador.

“Ya he votado en la escuela República del Ecuador, lugar donde además estudié cuando niña, por lo tanto es un doble placer. En esta oportunidad hago dos mensajes a la ciudadanía: el primero es que aprovechen y disfruten, concienticen la posibilidad de elegir a su Gobierno Regional. Hasta hace no más de 3 años y medio atrás, Chile y Turquía eran los únicos dos países de la OCDE que no tenían la posibilidad democrática de elegir a quien dirige una región con 38 comunas, como son estos gobiernos subnacionales; y hoy día hemos entrado a los países de vanguardia que aumenta la democracia y que le permiten a las personas elegir, de lo contrario estaríamos obligados a ser dirigidos por quien nosotros no hemos decidido, incluso que ha sido impuesto por parte de personas que viven en otras comunas”, comenzó diciendo.

La autoridad comunal también explicó que “en ese sentido les hago el mensaje a reflexionar y aprovechar esta oportunidad, y por último a cuidar parte de lo que hemos avanzado en Viña del Mar. Trabajamos con metodología, con harto profesionalismo y cada peso de inversión se hace con las propias comunidades, con las personas, a través de participación ciudadana, y que son los mismos viñamarinos los que eligen qué es lo que se necesita, dónde y con qué criterio de prioridad. Por lo tanto esperemos que esa forma de trabajo se pueda seguir cuidando y que primen los intereses generales de la población, en este caso en los viñamarinos y viñamarinas, antes de cualquier beneficio político, incluso partidario”.

Por último, Ripamonti puntualizó que "hacemos este llamado, les deseamos éxito y espero que puedan tener un excelente momento votando y que pueda ganar un gobernador adecuado para nuestra tremenda e importante región”.

PURANOTICIA