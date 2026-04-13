Ripamonti emplaza al Gobierno a "no escatimar recursos" para seguridad tras tres asesinatos durante el último mes en Viña

A raíz del alza en las cifras de homicidios en Viña del Mar, donde sólo durante el último mes se han reportado tres asesinatos –situación que no se registraba hace cerca de un año— la alcaldesa Macarena Ripamonti encendió las alertas y emplazó al Gobierno a reforzar con urgencia los recursos destinados en materia de seguridad.

En conversación con Puranoticia.cl, la jefa comunal sostuvo que este cambio en el escenario delictual resulta especialmente preocupante, considerando que la comuna había mantenido cifras más bajas en materia de homicidios en el último tiempo.

"A partir de marzo han existido tres homicidios en la comuna de Viña del Mar. Eso no lo veíamos hace cerca de un año", afirmó, instalando el tema como una de las principales urgencias en materia de seguridad en la Ciudad Jardín.

En esa línea, realizó un llamado directo al Gobierno del Presidente José Antonio Kast para fortalecer el trabajo de la policía uniformada, apuntando a que "es fundamental que desde el Gobierno nacional se le dé un apoyo certero, dedicado y muy serio a Carabineros. Hoy día no solamente tenemos un problema con la dotación, sino también con una serie de procedimientos, de llegada de tecnología y de herramientas que ellos necesitan para poder hacer sus tareas".

Ripamonti también abordó el debate presupuestario en materia de seguridad, manifestando su preocupación por decisiones que, en algún momento, implicaron recortes en áreas sensibles. En particular, mencionó la discusión en torno a la rebaja del presupuesto que afectaba al plan de crimen organizado, medida que finalmente fue revertida. "Sabemos que se revirtió, pero lo que se estaba rebajando era el plan de crimen organizado. En el fondo, lo que se requiere son recursos", enfatizó.

En ese contexto, la Alcaldesa de Viña del Mar recalcó la importancia de dar continuidad a una iniciativa impulsada en la administración Boric, la cual buscaba fortalecer a las policías, especialmente en ámbitos como la modernización tecnológica y los procesos de formación. A su juicio, la falta de continuidad en estas políticas limita la capacidad de respuesta frente a fenómenos delictuales más complejos.

Otro de los puntos críticos que planteó dice relación con el uso del tiempo operativo de Carabineros. Según explicó, actualmente los funcionarios deben destinar una cantidad importante de horas a tareas administrativas o logísticas, como el traslado de detenidos, lo que reduce su disponibilidad para labores preventivas e investigativas. Frente a esto, insistió en la necesidad de avanzar en el nuevo reglamento de seguridad municipal, el cual permitiría a los municipios asumir parte de esas funciones.

“Hay un montón de tiempo que Carabineros tiene que dedicar al traslado de los detenidos y a diferentes tareas que hoy día podrían ser apoyadas por los municipios. Pero necesitamos que se trabaje con los alcaldes y Carabineros en el nuevo reglamento de seguridad municipal”, indicó la autoridad comunal, subrayando que esta herramienta permitiría optimizar el despliegue policial en el territorio.

En paralelo, Ripamonti destacó la relevancia de la coordinación entre los distintos niveles del Estado, incluyendo el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, encabezado por el gobernador Rodrigo Mundaca. En esa línea, recordó que parte importante del equipamiento con que cuentan instituciones como Carabineros, la Armada y la PDI, ha sido justamente financiado con recursos regionales.

"Gran parte del equipamiento y activos que pudieron renovar tanto la Armada de Chile como Carabineros y también la PDI fue gracias al financiamiento del Gobierno Regional", señaló, agregando que existen ejemplos concretos como la renovación de infraestructura de unidades especializadas y la adquisición de equipamiento para labores policiales y marítimas.

Sin embargo, advirtió que estos esfuerzos podrían verse limitados si no existe un flujo adecuado de recursos desde el nivel central hacia los gobiernos regionales, pues planteó que "también vemos una rebaja de recursos por parte del Gobierno nacional a los gobiernos regionales. Entonces, podemos tener un millón de reuniones y un trabajo muy coordinado, pero eso necesita recursos".

Finalmente, la alcaldesa insistió en que el combate a la delincuencia –y particularmente al crimen organizado– requiere decisiones firmes en materia de inversión pública, ya que "Carabineros necesita renovar retenes, necesitan bicicletas, necesitan elementos para poder combatir la delincuencia y esos recursos tienen que entregarse sin escatimar. Si la seguridad va a ser lo primero, es allí donde más se tiene que gastar”, concluyó la jefa comunal en conversación con Puranoticia.cl.

Cabe hacer presente que las declaraciones de Macarena Ripamonti se dan en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Viña del Mar y la región de Valparaíso en general, donde son varios los actores han advertido sobre la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar delitos de mayor gravedad.

PURANOTICIA