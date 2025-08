Pese a ventaja de Diego Ibáñez en encuesta del Frente Amplio, Jorge Brito se niega a bajar candidatura al Senado: dice "seguir en carrera"

Una encuesta vinculante encargada por la directiva del Frente Amplio (FA) permitió definir que Diego Ibáñez es la mejor opción para competir por el Senado en la región de Valparaíso, ganándole de esta forma la pulseada al senador en ejercicio, Juan Ignacio Latorre; y también al diputado que aspiraba a competir por un escaño, Jorge Brito.

El primer presidente que tuvo la colectividad obtuvo un 25% de respaldo en este sondeo realizado por la vía digital, seguido por el único integrante del partido en la Cámara Alta con 23%, mientras que el legislador del Distrito 7 consiguió un 20% de apoyos.

Considerando lo estrecho de los resultados, la tienda política está solicitando en la mesa que negocia la lista parlamentaria única del oficialismo contar con dos cupos para competir por uno de los cinco escaños que entrega el Senado en Valparaíso.

Así es como tanto Juan Ignacio Latorre como Jorge Brito están en lista de espera para ver si aún tienen alguna posibilidad de ser inscritos por el FA en esta eventual lista única oficialista y comenzar a hacer campaña por la Cámara Alta en la región.

En caso de no prosperar esta opción, el Senador en ejercicio ya señaló estar dispuesto a competir por uno de los escaños del Distrito 6 de la Cámara de Diputados. No obstante, el Diputado surgido de las filas de Revolución Democrática (RD) se niega a aceptar que perdió sus opciones de competir por el Senado, tal como lo indicó.

"Los resultados del sondeo digital no necesariamente incorporan la visión de todas las comunidades por los sesgos que esto trae", explicó el diputado Brito.

Asimismo, el representante del Distrito 7 de la Cámara Baja sostuvo que "es importante valorar que las tres candidaturas mostramos competitividad, un crecimiento y también ninguna sobresale respecto a la otra, más allá del error muestral".

Es por todo ello que finalmente el parlamentario frenteamplista subrayó que "es importante valorar que nuestro partido haya definido tener dos cupos al Senado, cuestión que nos hace seguir en carrera hasta el 18 de agosto para llevar esta energía y este trabajo al Senado en representación de toda nuestra región".

Cabe hacer presente que de no prosperar su intención de competir por el Senado, Jorge Brito aún tiene opciones de buscar una reelección más en la Cámara de Diputados por el Distrito 7, aunque esto podría afectar los planes del partido, que ya tenía pensado que por la zona costera de la Quinta Región compitieran el abogado constitucionalista y ex convencional Jaime Bassa, la ex consejera regional Nataly Campusano, y la panelista de «Sin Filtros» y asesora legislativa Valeria Cárcamo.

PURANOTICIA