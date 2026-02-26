Revisa las postales que dejó el espectáculo de los «Halcones» de la FACh en Valparaíso

Un espectáculo de primer nivel fue el que entregaron los cinco aviones GB-1 Gamebird de la Escuadrilla de Alta Acrobacia de los “Halcones” de la FACh en la playa Portales de Valparaíso, donde la pericia y talento de los pilotos fueron los protagonistas.

Tras el show, la comandante del Grupo de Presentaciones de la Fuerza Aérea, Carolina Fernández, manifestó que “estamos muy contentos de volver este año a Valparaíso, especialmente en la temporada estival, donde sabemos que hay mucho turista y porque la gente disfruta de estos eventos como la gran presentación que realizó la Escuadrilla de Alta Acrobacia de Halcones de la FACh, oportunidad donde demostramos el profesionalismo, destrezas y lo que somos capaces de hacer con estas aeronaves”.

Por su parte, la alcaldesa Camila Nieto expresó que "este es el segundo año que logramos gestionar que los Halcones vengan a la comuna de Valparaíso en temporada de verano. Para nosotros, esto es muy importante, no sólo por la relación que vamos forjando con las instituciones, como la FACh, sino que también, por lo que significa para nuestros visitantes y para quienes vivimos acá, especialmente, para los niños y niñas que se quedan en Valparaíso, porque no salen de vacaciones”.

En ese sentido, destacó la jefa comunal que “hemos hecho hartos esfuerzos para que este tipo de actividades puedan existir durante la temporada estival y, de esa manera, todos podamos disfrutar de la ciudad. Doy gracias por la respuesta oportuna y profesionalismo de los Halcones, quienes siempre serán bienvenidos en Valparaíso”.

Los más encantados con este espectáculo fueron las cientos de personas que fueron testigos de esta destacada presentación. Una de ellas fue Fabiola Lanzarini, quien indicó que “me pareció maravilloso, es primera vez que los veo. Ayer fuimos a Quintero a mirar cómo practicaban, pero fue super poco. Sin embargo, acá fue maravilloso, una espectacular experiencia”.

En tanto, Rodrigo Jaque aseveró que fue “un espectáculo de otro nivel, porque la destreza que tienen es única y también las acrobacias que hacen. Ellos estudian y se preparan durante muchos años para esto”.

LAS MEJORES IMÁGENES

