Accesos al Hospital Provincial Marga Marga marcan reunión entre el futuro Delegado Presidencial y el Alcalde de Villa Alemana

Una reunión de trabajo sostuvo el designado delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, con el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, instancia en la que abordaron los principales problemas que afectan actualmente a la comuna, con especial énfasis en salud, conectividad y seguridad pública.

Uno de los temas prioritarios fue la inminente apertura del nuevo Hospital Provincial Marga Marga, cuya puesta en marcha enfrenta serias complejidades debido a los nudos críticos en materia de accesos viales hacia el establecimiento de salud.

“Abordamos distintos problemas que afectan a la ciudad. Uno de los más urgentes es la falta de accesos adecuados para el nuevo Hospital Marga Marga, cuya apertura está prevista durante este año”, señaló Millones.

Según explicó la autoridad designada, uno de los puntos más sensibles es la proyección de apertura de la calle El Abanderado, vía que corre paralela al Troncal Sur y que permitiría conectar Villa Alemana y Quilpue en ambos sentidos, mejorando sustancialmente la conectividad hacia el recinto hospitalario y asegurando rutas de evacuación expeditas.

“Este es uno de los nudos más críticos, porque de no resolverse podría generarse un colapso en el acceso al hospital. La apertura de calle El Abanderado permitiría descongestionar el tránsito, mejorar la evacuación y garantizar un acceso seguro”, indicó.

Millones detalló que esta obra es materia del sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, por lo que se deberá evaluar su incorporación como obra anexa al contrato vigente, permitiendo su ejecución con aporte privado y recuperación vía extensión del plazo concesionado, mecanismo que igualmente requiere evaluación técnica y consulta pública.

Otro proyecto analizado es la construcción que se adosará al nuevo hospital, que corresponde a una unidad de salud mental, cuyo proyecto debe ser postulado al Ministerio de Desarrollo Social y que cuenta con financiamiento comprometido por el Ministerio de Salud, cuyo estudio de preinversion lo ejecutó el mismo Servicio de Salud .

En materia de seguridad, las autoridades analizaron el aumento de hechos delictuales en la comuna y la necesidad de fortalecer la dotación policial para enfrentar especialmente el avance del narcotráfico, frente a lo cual Millones expuso que "el Municipio está haciendo un esfuerzo importante para enfrentar la situación. Sin embargo, es necesario reforzar la coordinación con las policías y evaluar mayores dotaciones y recursos".

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, por su parte, valoró la disposición del futuro Delegado Presidencial de reunirse antes de asumir formalmente, destacando que la comuna requiere respuestas concretas y urgentes.

Desde ambas partes coincidieron en la necesidad de establecer una agenda de trabajo conjunta, que permita acelerar soluciones tanto en infraestructura crítica como en seguridad pública, priorizando aquellas medidas que puedan implementarse en el corto plazo.

PURANOTICIA