Condenan a seis años de cárcel a hombre que baleó a víctima el año 2021 en Quillota

Tras una exhaustiva investigación, el Ministerio Público logró llevar a juicio a un hombre, de 56 años, acusado como autor de un delito de lesiones graves gravísimas, perpetrado durante la noche del 13 de septiembre de 2021 en la comuna de Quillota.

Fue alrededor de las 22.00 horas de esa jornada cuando la víctima salió de su domicilio, ubicado en la población Las Praderas, en dirección a una casa ubicada en el pasaje John Kennedy, donde se encontró con el imputado, quien estaba manipulando un arma de fuego, efectuando un disparo que impactó a la víctima en la zona inferior de su pierna, siendo trasladado de urgencia al hospital San Martín de Quillota.

Producto de la violenta acción, la víctima resultó con un trauma músculo esquelético en su pierna izquierda por proyectil de arma de fuego, una fractura expuesta en su pierna izquierda de tercio medio e inferior, con pérdida ósea y de tejido blanco, según explicó en la audiencia el fiscal Jefe de Quillota, César Astudillo.

Durante el juicio, el Ministerio Público rindió prueba testimonial, pericial, documental y otros medios, los cuales buscaban acreditar los hechos acontecidos el año 2021.

Así es como la sentencia del tribunal quillotano afirma que "los hechos que se tuvieron por ciertos constan de la prueba testimonial, documental, fotográfica y pericial incorporada por los persecutores, la que resultó consistente, coherente y complementaria, según se analizará a continuación, indicando en cada caso los medios de prueba que 17 sirvieron para establecer el hecho y la participación en él del acusado, haciéndonos cargo también de las alegaciones de la defensa".

La Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota condenó al acusado a sufrir la pena efectiva de seis años de presidio mayor en su grado mínimo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su responsabilidad, en calidad de autor ejecutor del delito consumado de lesiones graves gravísimas prescrito y sancionado en el artículo 397 N°1 del Código Penal.

