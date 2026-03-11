Caos vehicular en el plan de Valparaíso por ceremonia de cambio de mando presidencial

Alta congestión vehicular se ha registrado durante casi toda la mañana de este miércoles 11 de marzo en la comuna de Valparaíso, debido a los cortes y desvíos de tránsito por el cambio de mando presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Según consigna la unidad Transporte Informa, una de las congestiones más altas se registra en la avenida Santos Ossa y en la calle Colón, al llegar a la avenida Argentina, recordando que es uno de los puntos más cercanos al Congreso Nacional.

De igual forma, en la calle Independencia también se reporta alta congestión vehicular, principalmente en dirección hacia la plaza Victoria. Una situación similar ocurre en la avenida Francia, tanto hacia la Av. Argentina como hacia la Aduana.

En los cerros ocurre algo muy parecido, específicamente en los alrededores del ascensor Barón, donde se reporta alto flujo vehicular en la avenida Portales, en dirección hacia la ciudad de Viña del Mar, donde también hay actividades oficiales.

Cabe hacer presente que la pista de la avenida Argentina, desde calle Independencia hacia el Nudo Barón, se encuentra inhabilitada al tránsito de vehículos; esto, por razones de seguridad, ya que por ahí se desplazarán las autoridades rumbo al Congreso.

PURANOTICIA