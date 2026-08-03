Retoman operativos para desalojar la megatoma de San Antonio en polígonos 1A y 2E

Luego de la suspensión a causa del sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso, este lunes 3 de agosto continuará el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio, dando cumplimiento a la resolución judicial que ordenó la restitución de los terrenos ubicados en el cerro Centinela de aquella comuna.

Las labores se iniciarán en el polígono 1A-2E y, posteriormente, se extenderán a los sectores colindantes, siguiendo una planificación establecida por la Delegación Presidencial Regional para desarrollar el procedimiento de manera gradual.

El operativo contará con la participación de Carabineros, la Policía de Investigaciones y distintos organismos públicos, los que además entregarán orientación y apoyo a las familias que deberán abandonar el asentamiento formado el año 2019.

La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, explicó que "el proceso de deslaojo se reanudará de acuerdo a la planificación establecida. El procedimiento contará con el despliegue coordinado de Carabineros, Policía de Investigaciones y las autoridades competentes".

En paralelo al despliegue policial, la Delegación Presidencial coordinó el trabajo de instituciones como la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) del Municipio de San Antonio, el Ministerio de Desarrollo Social, el Serviu y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, entre otros servicios que participarán en la asistencia a las familias.

Desde la Federación de Cooperativas de Vivienda del Cerro Centinela, su vocero, Mario Reyes, señaló que las condiciones climáticas complicaron aún más la situación de quienes permanecen en el lugar.

En ese sentido, indicó que los vecinos están "complicados ya que los pilló justo en desarme a varios y en construcción a otros. Entonces, en ese aspecto están complicados".

El dirigente agregó que las precipitaciones sorprendieron a numerosas familias mientras desmontaban sus viviendas o realizaban trabajos de construcción, dificultando el proceso de retiro. Asimismo, indicó que la Federación informó a sus 40 cooperativas sobre la continuidad del operativo y las medidas comunicadas por las autoridades.

PURANOTICIA