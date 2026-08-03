Cámaras de seguridad permitieron detener a tres acusados de violento asalto en Papudo

Tres personas fueron detenidas durante el fin de semana luego de un asalto que afectó a dos personas en el sector de Playa Chica, en la comuna de Papudo.

El hecho fue advertido por operadores de la Central de Cámaras de Televigilancia municipal, quienes detectaron que un grupo de individuos abordaba y agredía a las víctimas, activando de inmediato los protocolos de emergencia.

Funcionarios de Seguridad Pública de Papudo concurrieron al lugar para prestar auxilio a los afectados y coordinar su traslado hasta el Cesfam de la comuna, donde se realizó la constatación de lesiones.

En paralelo, los antecedentes recopilados mediante las cámaras fueron entregados a Carabineros y compartidos con el equipo de Seguridad Pública de Zapallar, iniciándose un operativo para ubicar a los responsables.

Los sospechosos fueron alcanzados en el sector de La Laguna, donde se concretó la detención de tres personas. En el procedimiento también se recuperaron las especies sustraídas, entre ellas el vehículo de una de las víctimas, y se incautó el automóvil en el que se movilizaban los detenidos.

Las diligencias se mantienen en desarrollo para establecer si existen más personas involucradas en el asalto.

La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, señaló que "aquí hubo una alerta oportuna, una reacción inmediata de nuestros funcionarios y una coordinación efectiva con Carabineros y con el municipio de Zapallar. Las cámaras nos han permitido observar lo que ocurre pero más importante aún es que existen equipos preparados y protocolos claros que en este caso fueron determinantes para auxiliar a las víctimas y contribuir a la detención de los delincuentes”.

Por su parte, el director de Seguridad Pública de Papudo, Jorge Arcos, explicó que "el seguimiento de la información permitió orientar el despliegue de los equipos activando inmediatamente los procedimientos correspondientes. La prioridad inicial fue asistir a las víctimas y, simultáneamente, entregar información que permitiera localizar a los responsables, logrando que la coordinación entre ambas comunas y Carabineros fuera fundamental para concretar las detenciones y recuperar las especies sustraídas”.

PURANOTICIA