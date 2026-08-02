Ex gobernador de Marga Marga es formalizado por conducir en estado de ebriedad y atropellar a peatón en Concón

Gianni Rivera, ex gobernador de Marga Marga, fue formalizado por conducir en estado de ebriedad y atropellar a una persona en la comuna de Concón, en la región de Valparaíso.

El hecho tuvo lugar durante la tarde de este pasado viernes, al rededor de las 17 horas, específicamente en avenida Borgoño con Pimpinelas, desde donde tras atropellar al peatón, Rivera abandonó el lugar, sin prestar auxilio a la víctima, de acuerdo a lo informado por BioBioChile

Tras ser impactado por el vehículo, el afectado, un hombre adulto, sufrió lesiones de carácter leve, mientras que Rivera huyó del lugar sin prestarle ayuda, siendo interceptado por una patrulla municipal minutos después, quienes lo entregaron a Carabineros.

Personal policial detalló que, tras realizarle una prueba respiratoria al conductor, esta arrojó que conducía con 1,37 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando el delito de conducción en estado de ebriedad al momento del accidente.

Ante esto, Gianni Rivera fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar donde quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y la suspensión de su licencia de conducir, con un plazo de la investigación de 60 días.

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