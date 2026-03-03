Click acá para ir directamente al contenido
Dos sujetos fueron detenidos en Viña tras ser sorprendidos al interior de un automóvil con especies que no pudieron acreditar
Martes 3 de marzo de 2026 10:28
Tras ser alertados por un vecino que observó conductas sospechosas al interior de un automóvil, Carabineros detuvo a dos sujetos por receptación en Viña del Mar.

Se trata de dos hombres de 19 y 25 años, los que se encontraban al interior de un vehículo estacionado en la intersección de calles 9 Norte con 2 Poniente.

Los individuos se encontraban revisando bolsos que contenían perfumes, ropa y equipos tecnológicos, de los que no pudieron acreditar su procedencia.

Debido a esta situación, sumado al relato de testigos –incluido el del denunciante– se configuró el delito de receptación y los dos jóvenes fueron detenidos.

Cabe hacer presente que ambos delincuentes cuentan con antecedentes policiales por diferentes delitos, tales como robo, hurto y amenazas.

Una vez informados los antecedentes del caso al Ministerio Público, se tomó la determinación que ambos quedaran a disposición del tribunal para su control.

