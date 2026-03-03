Dos sujetos fueron detenidos en Viña tras ser sorprendidos al interior de un automóvil con especies que no pudieron acreditar

Tras ser alertados por un vecino que observó conductas sospechosas al interior de un automóvil, Carabineros detuvo a dos sujetos por receptación en Viña del Mar.

Se trata de dos hombres de 19 y 25 años, los que se encontraban al interior de un vehículo estacionado en la intersección de calles 9 Norte con 2 Poniente.

Los individuos se encontraban revisando bolsos que contenían perfumes, ropa y equipos tecnológicos, de los que no pudieron acreditar su procedencia.

Debido a esta situación, sumado al relato de testigos –incluido el del denunciante– se configuró el delito de receptación y los dos jóvenes fueron detenidos.

Cabe hacer presente que ambos delincuentes cuentan con antecedentes policiales por diferentes delitos, tales como robo, hurto y amenazas.

Una vez informados los antecedentes del caso al Ministerio Público, se tomó la determinación que ambos quedaran a disposición del tribunal para su control.

PURANOTICIA