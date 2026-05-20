Respaldos vía capturas de WhatsApp y gastos de Franco Parisi: Servel frena en seco reembolso millonario a Javier Olivares

El Servicio Electoral (Servel) rechazó de manera íntegra la cuenta general de ingresos y gastos electorales del diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, correspondiente a las elecciones parlamentarias de 2025. Con esta decisión, contenida en la Resolución G557 del pasado 7 de abril, el organismo desestimó el reembolso de $48.252.795 que el legislador había solicitado.

Según el dictamen firmado por el director del Servel, Raúl García Aspillaga, la candidatura del periodista que en ese entonces buscaba representar al Distrito 6 de la región de Valparaíso incurrió en “omisiones graves” e inconsistencias. El organismo concluyó tajantemente que los antecedentes acompañados “no se ajustan a la información requerida y necesaria para determinar la aprobación de la cuenta”.

El foco de la controversia radica en el rechazo específico de $23.860.000 en gastos. Entre ellos destacan tres facturas de la firma Feliu & Espinoza Abogados Limitada —por un total de $22,3 millones— por asesorías jurídicas y dirección estratégica. El Servel determinó que no se acreditó “de manera fehaciente” la ejecución de los servicios ni la razonabilidad de los montos, criticando que los respaldos consistieran en capturas de pantalla de chats de WhatsApp, audios no verificables y fotos de terreno.

Asimismo, el Servel detectó que Olivares intentó imputar a su campaña gastos vinculados a actividades del entonces presidenciable Franco Parisi, determinando que estos debieron ser financiados por la campaña presidencial correspondiente. A esto se sumaron boletas duplicadas por $1,5 millones, movimientos bancarios sin soporte por $1,3 millones y material gráfico no declarado. Debido a esto, los antecedentes fueron derivados a la Subdirección de Control del Gasto para evaluar sanciones bajo la Ley 19.884.

"TODO SE REALIZÓ DE BUENA FE’’

Tras la resolución, el diputado Javier Olivares salió al paso de los cuestionamientos, descartando cualquier tipo de dolo o ilegalidad en el proceso.

“Por supuesto que no me gustó la decisión, pero es facultad y obligación del ente fiscalizador hacer su trabajo. El Servel no rechazó la totalidad de mi rendición, sino que realizó observaciones a aproximadamente $23 millones, señalando que faltaría información complementaria respecto de ciertos gastos”, afirmó el parlamentario del PDG.

Olivares argumentó que los reparos se deben principalmente a su inexperiencia en lides políticas y resguardos técnicos.

“Como candidato nuevo en política, que nunca antes había enfrentado un proceso electoral de esta naturaleza, es evidente que pueden existir observaciones administrativas o antecedentes que deban complementarse. Precisamente para eso existen las instancias de revisión y apelación”, justificó.

Finalmente, el legislador enfatizó que el caso se mantendrá en el plano administrativo y que buscará revertir el dictamen ante las instancias correspondientes.

“Quiero ser muy claro: aquí no hay nada oculto ni irregular. Estos procesos de fiscalización existen para revisar, corregir y resolver observaciones cuando corresponda. Estoy tranquilo porque sé que todo se realizó de buena fe y con el objetivo de cumplir adecuadamente la normativa vigente. Confiamos en que, una vez revisados todos los antecedentes presentados, esta situación quedará aclarada favorablemente”, cerró Olivares.

El diputado confirmó que ya ingresó un recurso de reclamación ante el Servel. Ahora, el organismo electoral deberá remitir el caso al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que tendrá la palabra definitiva sobre el millonario reembolso.

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