Fiscalía Nacional remueve de la región de Valparaíso la investigación por desaparición de María Ercira Contreras y designa nuevo fiscal

A dos años de la desaparición de María Ercira Contreras, ocurrida el 12 de mayo de 2024 en el fundo Las Tórtolas de Limache mientras compartía un almuerzo familiar por el Día de la Madre, la investigación del caso dio un importante giro.

La Fiscalía Nacional resolvió remover la causa desde la región de Valparaíso y designó al fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén Campos, para encabezar las diligencias relacionadas con la presunta desgracia de la adulta mayor que en ese entonces tenía 85 años, y cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Según dio a conocer el Ministerio Público, la decisión fue adoptada por el fiscal nacional (s), Roberto Garrido Bedwell, conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 19 de la Ley N.º 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

En el documento se detalla que la medida responde a presentaciones realizadas por familiares de la víctima, quienes solicitaron que otra fiscalía regional asumiera la investigación para poder avanzar con diligencias que permitan dar con su paradero.

Tras evaluar los antecedentes y considerando la complejidad y sensibilidad del caso que tiene en incertidumbre a la familia, la Fiscalía Nacional estimó pertinente que una fiscalía regional distinta continuara con las diligencias investigativas.

La resolución establece que el Fiscal Regional Metropolitano Occidente tendrá a su cargo la dirección de la investigación, el eventual ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas y testigos, pudiendo actuar con el apoyo de fiscales adjuntos y abogados que estime pertinentes.

Para llevar adelante esta nueva fase de la investigación, el Fiscal Regional Occidente designó a un equipo de fiscales especializados en delitos graves y anunció la creación de una fuerza de tarea, a cargo de dos brigadas de la Policía de Investigaciones.

Desde la Fiscalía Nacional reiteraron su "compromiso institucional con el esclarecimiento de los hechos y con el desarrollo de investigaciones exhaustivas, objetivas y coordinadas en causas de alta complejidad y sensibilidad pública".

El abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa a los cercanos de la víctima, señaló que "la familia recibió una notificación del gabinete del Fiscal Nacional, por razones que expresa conforme a sus facultades, ha decidido trasladar la investigación a la Fiscalía Metropolitana Occidente, a cargo de don Marcos Pastén".

En ese sentido, aseguró que el nuevo fiscal del caso, "muy gentilmente ha tomado contacto conmigo en el curso de hoy y va a adoptar las decisiones operativas y jurisdiccionales que le parezcan razonables, de acuerdo al avance de esa investigación y a la reorganización de los equipos. La familia recibe esta notificación agradecida y, a su vez, con muchas esperanzas de un resultado favorable".

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