Reo muere al interior de la cárcel de Quillota tras sufrir agresión: Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público

La Dirección Regional de Valparaíso de Gendarmería informó sobre el fallecimiento de una persona privada de libertad en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota.

La muerte se produjo la mañana de este jueves, tras una agresión sufrida al interior del recinto penal.

La insitución dio a conocer que luego de la constatación del incidente, "el personal lo trasladó de inmediato hasta la enfermería del recinto y coordinó la salida al centro asistencial con el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de Quillota, quienes al constituirse en la unidad penal, lamentablemente constataron su fallecimiento".

Añadieron que a raíz de los hechos, "la institución penitenciaria activó de manera inmediata los protocolos establecidos para estas contingencias, interviniendo la dupla psicosocial para comunicar lo sucedido a los familiares, realizando el aislamiento en el sitio del suceso y presentando la respectiva denuncia ante el Ministerio Público, con el fin de facilitar las diligencias investigativas".

Finalmente, Gendarmería de Chile indicó que "lamenta profundamente esta pérdida y hace extensivas sus condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida, reiterando su plena disposición a colaborar con las diligencias que efectúe el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos".

PURANOTICIA