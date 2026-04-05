Renuncia recién nombrado Seremi de Salud de la Región de Valparaíso Aldo Ibani

Las últimas 48 horas no fueron fáciles para el recién nombrado Seremí de Salud de la Región de Valparaíso, Aldo Ibani. Tras una serie de denuncias realizadas en redes sociales y tras una nota publicada durante este viernes por Puranoticia.cl se daba cuenta de varias inconsistencias que tendría el currciulum del profesional además de una serie de denuncias.

La tarde de este domingo se conoció la carta de renuncia de Ibani. Según el texto al que tuvo acceso Puranoticia.cl el cuenta que hace efectiva su renuncia a contar del día

05 de abril de 2026. “Los motivos que fundan mi renuncia obedecen a mi compromiso con S.E. el Presidente de la República, al Gobierno de Chile y lo imperativo que significa el respeto, la defensa de mi honra y la de mi familia, a raíz de los injuriosos hechos que han sido publicados, por distintos actores, durante los últimos días, dejando especial constancia de que ejerceré todas y cada una de las acciones legales que en derecho correspondan para que nunca más una “funa" basada en mentiras, sin pruebas ni fundamentos reales, sea utilizada para enlodar la imagen de cualquier persona, menos aún, cuando se trata de un inocente”.

El texto continua refiriéndose a su idoneidad profesional. Ante esto dice “Respecto al cuestionamiento a mi idoneidad profesional y respecto al cumplimiento formal de los requisitos que la Ley establece para ostentar el cargo que hasta hoy mantengo, tengo la total y absoluta confianza de que éstos son suficientes, no sólo por lo que usted pudo comprobar, sino por el extenso análisis realizado por el gran equipo de abogados que me representa, pero más aún, porque nadie puede mancillar los hechos que yo viví, ni mi experiencia profesional comprobable, ni los múltiples certificados que dan cuenta de que me titulé de Médico Cirujano, egresé de mi Universidad con distinción máxima (calificación 6.18), cuento con diversos cursos que superan con creces la exigencia mínima de 120 horas pedagógicas en materia de Salud Pública, soy Magister en Dermopatología y correlación clínica de la Universidad de Alcalá de Henares, de España y, actualmente, curso otro en Cáncer cutáneo y cirugía de Mohs, en la misma casa de altos estudios, un servidor siempre imperfecto, pero también siempre perseverante, el cual intentó poner sus conocimientos a disposición de la población toda”.

Finaliza el texto diciendo que “Quiero dejar constancia de que no he recibido presión alguna por parte de las autoridades del Gobierno de Chile ni de nadie para el ejercicio de mi renuncia, la que sólo obedece a que mis esfuerzos se concentrarán en las acciones legales que ejerceré en pro de mi defensa y la de mi familia. Agradezco de todo corazón la oportunidad y confianza depositada en mí por parte de todas las personas que influyeron en mi nombramiento, al equipo y personal de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, a los estudiantes de las casas de estudios donde ejerzo como docente universitario, a los parlamentarios, a las autoridades municipales y regionales, a las autoridades políticas de partidos políticos, a los profesionales y amigos que siempre me han acompañado y que sé que seguirán haciéndolo y, especialmente a mi familia que me ha apoyado durante todos estos días y en forma permanentemente, dejando en claro que siempre podrán contar conmigo para lo que estimen menester en pro de nuestro país, la salud pública y la de la población”.

PURANOTICIA