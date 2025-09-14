Reinician este domingo búsqueda de menor de 14 años que desapareció en playa de Valparaíso

La Armada, el Servicio de Botes Salvavidas y buzos de la Gobernación Marítima de Valparaíso retomaron este domingo la búsqueda de un menor de 14 años que se mantiene desaparecido desde este sábado en la tarde luego de ingresar al mar en playa Las Torpederas.

El capitán de Puerto de Valparaíso, comandante David López, informó que la alarma se recibió a las 18 horas de este sábado por "un menor de edad que se encontraba con un grupo de personas nadando y no pudo salir por su propios medios".

Añadió que "se coordinaron y se desplegaron medios tanto de la Capitanía de Puerto de Valparaíso como de personal del Bote Salvavidas, que acudimos al sector a efectuar las primeras acciones".

Además, indicó que "la Municipalidad de Valparaíso, que nos está apoyando con personal de seguridad pública, está efectuando la rebusca por vía terrestre en el sector donde ocurrió esta emergencia".

El incidente ocurrió en un sector donde tres menores se tiraban "piqueros" con marea alta y fuerte oleaje. "Lograron salir dos con el apoyo de personas en el sector, pero sin poder recuperar esta persona que se encuentra desaparecida", añadió el comandante López.

Finalmente, recordó que hay un aviso de marejadas vigente desde el viernes hasta este domingo.

PURANOTICIA