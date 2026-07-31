Región de Valparaíso suma más de 30 mil inscritos para la PAES Regular del 2026

Un total de 30.378 personas de la región de Valparaíso se inscribieron para rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2026, correspondiente al proceso de Admisión 2027. La cifra representa el 10,1% del total nacional.

El seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, destacó que "más de 30 mil personas de nuestra región se hayan inscrito para rendir la PAES demuestra el interés de miles de jóvenes por continuar su formación y proyectar su futuro en la educación superior. Como Ministerio de Educación nuestro compromiso es acompañar este proceso, entregando orientación e información oportuna para que los postulantes enfrenten de la mejor manera esta importante etapa".

A nivel nacional, tras la ampliación del plazo de inscripción debido a la emergencia climática que afectó a distintas zonas del país, el proceso concluyó el lunes 27 de julio con 300.678 personas inscritas, una cifra similar a la del año pasado, cuando se registraron 300.613 participantes.

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, indicó que "culminamos un exitoso proceso de inscripción para la PAES Regular, con cifras ligeramente superiores a las del año pasado. Sin embargo, más allá de los números, lo fundamental es que hoy contamos con un sistema consolidado que entrega certezas y abre oportunidades reales de acceso para todos los jóvenes que desean continuar sus estudios en la educación superior".

En tanto, la directora del Demre de la Universidad de Chile, Leonor Varas, señaló que "nos alegra el interés y la confianza depositados por cientos de miles de jóvenes en el sistema de admisión a las universidades. Ello nos compromete a mantenernos muy alerta y anticiparnos a las necesidades emergentes, con nuevos desarrollos y propuestas para que el sistema de admisión mantenga su pertinencia y constante progreso".

La aplicación de la PAES Regular se realizará los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Los resultados estarán disponibles el 4 de enero de 2027, fecha en que también se iniciará el proceso de postulación a las universidades.

PRÓXIMAS FECHAS

• 24 de septiembre: publicación de la Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones para la Admisión 2027.

• 13 de octubre al 15 de diciembre: habilitación del Simulador de Postulaciones para el Proceso de Admisión 2027.

• 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre: aplicación de la PAES Regular 2026, Admisión 2027.

• 4 de enero de 2027: entrega de resultados de puntajes de la PAES Regular 2026, Admisión 2027.

• Del 4 al 7 de enero de 2027: periodo de postulación a las universidades, Admisión 2027.

• 18 de enero de 2027: entrega de resultados del proceso de selección a las universidades, Admisión 2027.

• Del 19 al 21 de enero de 2027: primera etapa de matrícula, Admisión 2027.

• Del 22 al 28 de enero de 2027: segunda etapa de matrícula, Admisión 2027.

PURANOTICIA