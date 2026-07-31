Refuerzan llamado a empresas para postular al subsidio a la contratación en la V Región

Como parte del plan del Gobierno para promover la inserción laboral, fortalecer el empleo formal y contribuir a la recuperación del mercado laboral, están habilitadas las postulaciones al nuevo subsidio a la contratación, beneficio estatal que entrega una bonificación mensual directa a las empresas beneficiarias por cada trabajador o trabajadora que cumpla los requisitos establecidos.

La iniciativa, disponible en www.subsidioalempleo.cl, entrega una bonificación mensual (por un período máximo de cuatro meses) de hasta el 50% para trabajadores y hasta un 60% para trabajadoras de un Ingreso Mínimo Mensual (IMM) por cada trabajador o trabajadora postulado/a (actualmente $553.553).

El beneficio aplica a trabajadores cuya remuneración bruta mensual no supere los tres Ingresos Mínimos Mensuales (IMM) y se paga directamente a la empresa empleadora.

En la región de Valparaíso, desde el 15 de julio y a la fecha, 119 empresas han postulado a 499 trabajadores/as, en una cifra que se espera siga aumentando. Al respecto, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, hizo un llamado a las empresas a informarse del beneficio y postular a los cupos disponibles.

“Sence, organismo técnico dependiente de nuestro Ministerio, ha administrado con éxito distintos subsidios al empleo y esa experiencia nos permite implementar el actual beneficio con eficiencia, transparencia y la certeza de es una estrategia adecuada para el apoyo en la creación de nuevos empleos formales, la principal prioridad de nuestro Gobierno donde la agenda laboral es prioritaria”, afirmó.

Cabe recordar que las postulaciones realizadas y aprobadas entre julio y agosto 2026 podrán acceder hasta a cuatro pagos. A partir de septiembre, a tres pagos y aquellas y las de octubre, a dospagos.

Las postulaciones al subsidio podrán hacerse hasta el mes siguiente al inicio de la relación laboral. Es decir, relaciones laborales iniciadas entre el 15 y 31 de julio, podrán postularse hasta el 31 de agosto y así sucesivamente.

En tanto, el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Cristian Mella Urra, destacó "el esfuerzo de muchas empresas que han contratado a nuevos trabajadores y hacer un llamado al sector privado de la región de Valparaíso a ocupar el Subsidio a la contratación, un beneficio que continúa disponible y que busca incentivar la generación de nuevos empleos formales, además continuamos coordinando y acelerando instrumentos ya existentes del Estado para generar empleo formal con foco en mujeres y jóvenes”.

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