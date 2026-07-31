Gendarmería capacita a funcionarios de Valparaíso en uso racional de la fuerza y derechos humanos

Durante dos días, personal del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Gendarmería desarrolló actividades enfocadas principalmente en el personal uniformado de la región de Valparaíso y que tuvieron como objetivo reforzar lineamientos del Plan Anual de Derechos Humanos.

La primera jornada se desarrolló en dependencias de la Dirección Regional de Gendarmería. Durante la instancia, a la que asistieron el director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres Herrera, y los jefes de las unidades penales y especiales, se analizó el cumplimiento regional del Plan Nacional de Derechos Humanos durante el año 2025 y este primer semestre del 2026.

Culminada esta reunión, el coronel Torres destacó que "a partir de este año, por instrucciones emanadas desde el mando central, los directores regionales somos los responsables de la implementación del Plan Regional de Derechos Humanos. En esta región hemos sido capaces de llevar adelante esta planificación en cada una de nuestras unidades, lo que nos valió el reconocimiento por parte del personal que llegó hasta la región. Hemos cumplido con las obligaciones y metas trazadas y esperamos seguir trabajando para materializar lo ordenado en la normativa institucional vigente”.

La segunda jornada consistió en un seminario denominado “Normas y Principios Sobre el Uso Racional de la Fuerza en Gendarmería de Chile”. En la oportunidad se congregó a cerca de 40 funcionarios, tanto civiles como uniformados, y que, en su mayoría, mantiene trato directo con la población penal. Entre los asistentes se encontraban los jefes del área de salud y jefes operativos de los establecimientos penitenciarios.

El seminario -en el que estuvieron presentes el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González, el coronel Torres, y el director regional del INDH, Fernando Martínez- se realizó en dependencias del Servicio Nacional de Aduanas y comenzó con la exposición de Camila Banda Gallegos y las disposiciones generales sobre el uso de la fuerza.

Camila Banda explicó que en el seminario “revisamos aspectos teóricos de la resolución 5574, que fue instruida por nuestro Director Nacional, y que regula el uso de la fuerza de parte de los funcionario de Gendarmería. Es una resolución que actualiza la normativa interna que teníamos desde el año 2014, pero que incorpora estándares internacionales y también normativa interna y nacional para la aplicación de estos tipos de procedimientos por parte de nuestros funcionarios. Hubo una primera instancia donde se revisaron los principios y estándares aplicables al uso de la fuerza y un segundo momento donde se revisaron cuestiones más prácticas”.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González, señaló que “valoramos positivamente las actividades que se realizan por parte de Gendarmería de Chile para el fortalecimiento del trabajo desarrollado al interior de las unidades penales lo que colabora con elevar los estándares institucionales, especialmente, en materia de derechos humanos en temas tan complejos como el uso de la fuerza, además de otras temáticas que están abordando constantemente.

A la integrante del Departamento de Promoción y Protección de los DD.HH. se sumaron las presentaciones del funcionario del mismo Departamento, Roberto Cordero, el capitán Álvaro Catalán, funcionario de la Unidad de Procedimientos de la Subdirección Operativa, y Felipe Gómez, profesional de la sede regional del INDH.

PURANOTICIA