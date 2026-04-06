Región de Valparaíso lideró el turismo en feriado largo con fuerte preferencia por destinos cercanos

La Región de Valparaíso se consolidó como uno de los principales destinos durante el reciente feriado extendido, beneficiándose de una tendencia marcada hacia viajes de corta distancia. En particular, Viña del Mar destacó como una alternativa predilecta para escapadas breves en Semana Santa. La Municipalidad reportó una ocupación hotelera cercana al 67%, cifra que superó las proyecciones iniciales de la Cámara Regional del Comercio y la Producción.

Sobre este desempeño, la alcaldesa Macarena Ripamonti subrayó que “el desarrollo de eventos masivos de calidad, junto a una amplia oferta de panoramas y actividades, ha sido clave para que las personas elijan visitar Viña del Mar y para consolidarnos durante todo el año como la capital turística del país”.

Esta preferencia por destinos cercanos también se reflejó en otras regiones colindantes con la Región Metropolitana, como Coquimbo, O’Higgins y Maule, que exhibieron flujos de visitantes satisfactorios. En estos destinos, la ocupación hotelera superó el 75%, lo que se considera un nivel relativamente positivo, aunque por debajo de los registros de 2025.

En contraste, los viajes que implicaban trayectos más extensos registraron un desempeño menor, con indicadores de pernoctación entre el 65% y el 70%. En zonas más remotas como La Araucanía, Los Lagos y Atacama, se observó una caída en las reservas, aunque dentro de rangos acotados que no afectaron significativamente el balance general.

El reciente feriado dejó, en términos globales, un balance favorable para el sector turístico nacional, logrando sortear el incremento en el valor de los combustibles que había sido anticipado semanas atrás por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz. Tanto la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) como diversas agrupaciones gremiales coincidieron en que el encarecimiento de las bencinas tuvo un efecto marginal en los traslados fuera de la capital.

En conversación con Emol, la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, ratificó que el escenario se ajustó a las previsiones de la entidad. Según la dirigenta, “se confirma que, tal como proyectábamos, el alza en el precio de los combustibles no tuvo un impacto significativo en la decisión de viajar, principalmente por la cercanía del feriado, que ya encontraba a muchas personas con sus planes definidos”.

No obstante, precisó que se detectó un “ajuste en el comportamiento de la demanda”, marcado por “una reasignación del gasto turístico hacia destinos más cercanos”.

Zalaquett profundizó en el análisis económico señalando que “esto refleja un consumidor que no renuncia a viajar, pero que optimiza su gasto en un contexto de mayores costos, priorizando cercanía y eficiencia en el uso de sus recursos. Este primer fin de semana largo posterior a la temporada alta vuelve a demostrar la resiliencia de la demanda turística interna, donde las personas ajustan, pero no eliminan, su decisión de viajar. Por lo tanto, el balance global sigue siendo favorable para la industria”.

Por su parte, el presidente de Hoteleros de Chile, Alberto Pirola, validó esta tendencia al analizar las cifras de alojamiento, destacando el mejor desempeño en destinos cercanos frente a los de mayor distancia.

En el rubro gastronómico, el presidente de Achiga, Máximo Picallo, comentó que estas fechas suelen generar altas expectativas. Respecto al desempeño reciente, afirmó que “desde el punto de vista gastronómico fue bastante variado. En sectores más cercanos a la capital presentaron mejores niveles de actividad. El balance es en general medianamente positivo”.

Hacia el sur, en la comuna de Pucón, también se observó un comportamiento mejor al esperado. La directora del Departamento de Fomento y Turismo municipal, Carolina Ruiz, señaló que “a pesar de estar temerosos por el alza de las bencinas, tuvimos una gran cantidad de personas que nos visitaron”.

Finalmente, concluyó con optimismo: “Esperábamos una baja de turistas, sin embargo, el turismo se comportó muy similar al año pasado y me atrevería a decir que incluso un poquito mejor”.

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