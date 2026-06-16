Región de Valparaíso lideraría el turismo de invierno con más de 612 mil viajes proyectados

La Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo dieron a conocer las proyecciones de viajes de turismo interno con pernoctación, considerando desplazamientos terrestres y aéreos, para las vacaciones de invierno 2026, período en el que se estima la realización de más de 2.880.113 viajes con pernoctación en Chile.

Las estimaciones fueron elaboradas a partir de información de Big Data de Turismo Interno y consideran las distintas fechas de vacaciones establecidas para las regiones del país. Debido a que el calendario de vacaciones varía según el territorio, el análisis incorpora estas diferencias para estimar los flujos de viaje que se generarían.

Este movimiento resulta especialmente relevante para destinos regionales, alojamientos, restaurantes, transporte, guías turísticos, comercio local y servicios asociados al turismo, sectores que ven en esta temporada una oportunidad para dinamizar su actividad.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, señaló que “queremos que cada vez más personas puedan recorrer Chile y descubrir la enorme diversidad de experiencias que ofrece nuestro país. Las vacaciones de invierno son una oportunidad para disfrutar destinos de naturaleza, nieve, termas, gastronomía, cultura y patrimonio, pero también para impulsar las economías locales. Cada viaje genera movimiento en los territorios, empleo y nuevas oportunidades para emprendedores y trabajadores del turismo”.

Según las proyecciones, la región Metropolitana concentraría el mayor número de viajes emitidos durante las vacaciones de invierno, con 1.146.356 desplazamientos, equivalentes al 39,8% del total nacional. Le siguen la región del Biobío, con 283.864 viajes emitidos (9,9%), y la región de Valparaíso, con 261.071 (9,1%).

En cuanto a las regiones de destino, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, detalló que “Valparaíso liderará la recepción de visitantes con más de 612.287 viajes, equivalente al 21,3% del total nacional. En segundo lugar, se ubica la región Metropolitana, con 444.403 viajes, seguida de O’Higgins, con 257.718 viajes totales con pernoctación. También destacan La Araucanía, con 250.572 viajes, y Biobío, con 231.839”.

A nivel comunal, Temuco encabezaría la emisión de viajes, con 90.547 desplazamientos proyectados, seguida por Puente Alto, con 84.298, y Maipú, con 75.844. También figuran entre las principales comunas emisoras Las Condes, con 73.367 viajes, y Santiago, con 69.052.

Respecto de los destinos comunales, Viña del Mar lideraría la recepción de visitantes, con 82.168 viajes. Le siguen La Serena, con 57.084; Algarrobo, con 53.246; El Tabo, con 51.756; y Santiago, con 51.546.

Las vacaciones de invierno se desarrollarán en fechas distintas según la región del país. Arica y Parinacota y Tarapacá tendrán su receso entre el 13 y el 24 de julio; Antofagasta y Los Lagos, entre el 6 y el 17 de julio; mientras que desde Atacama hasta Los Ríos las vacaciones se extenderán entre el 22 de junio y el 3 de julio. En Aysén serán entre el 6 y el 24 de julio, y en Magallanes entre el 29 de junio y el 17 de julio.

Desde la Subsecretaría de Turismo y Sernatur llamaron a disfrutar de las vacaciones invernales con responsabilidad, planificando sus viajes con anticipación, informándose sobre las condiciones de los destinos y prefiriendo servicios turísticos registrados en Sernatur. Toda esta información se encuentra disponible en el sitio web www.chileestuyo.cl.

PURANOTICIA