Refuerzan vigilancia tras confirmar diagnóstico de influenza aviar en ganso asilvestrado en laguna del Jardín Botánico de Viña del Mar

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó que se confirmó el diagnóstico de influenza aviar altamente patógena en un ganso asilvestrado en la laguna del Jardín Botánico de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

Este caso corresponde a un hallazgo, no evidenciándose la presencia de la enfermedad en otras aves residentes.

Ante esta situación, el SAG dio a conocer que reforzará las medidas de vigilancia sanitaria en el parque, sin contemplar acciones adicionales.

El organismo hizo un llamado a la comunidad que visita el sector a reportar la presencia de aves con comportamientos erráticos o eventuales mortalidades a los canales de comunicación dispuestos para la emergencia. Estos son:

Centro de atención usuaria al 22 345 1100 (lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas).

Al correo oficina.informaciones@sag.gob.cl.

Vía WhatsApp +56 938663611 los fines de semana.

(Imagen referencial: TripAdvisor)

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