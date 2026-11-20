Desde agosto, EFE desarrolla una serie de actividades en el marco del Plan Verano 2027, que busca anticipar y controlar riesgos asociados al aumento de las temperaturas y prevenir incendios forestales durante la época estival.

El subgerente de Infraestructura de Zona Norte de EFE, Víctor Jara, explicó que “el objetivo es garantizar la seguridad y operatividad de la red ferroviaria durante el verano, a través de un control efectivo y la prevención de riesgos asociados con el clima”.

En este sentido, informó que la programación considera tareas en distintas provincias de la región de Valparaíso, específicamente en los corredores ferroviarios Limache-Puerto, Llay Llay-Limache y San Pedro-Ventanas.

Uno de los aspectos centrales es el tratamiento de vegetación a lo largo de la red ferroviaria, la inspección y la identificación temprana de las zonas más sensibles frente a incendios. Para tal efecto, se contempla el seguimiento de las condiciones meteorológicas y una evaluación continua para asegurar la efectividad de las acciones implementadas.

El plan considera acciones orientadas a prevenir y reducir el riesgo de generación y propagación delfuego. Al respecto, se realizarán intervenciones sobre la vegetación herbácea y arbórea presente en la faja ferroviaria, mediante labores de desmalezado, roce, poda y despeje, según corresponda. Si bien estas intervenciones se desarrollan durante todo el año, se intensifican de manera importante entre agosto y diciembre, cuando el alza de temperatura se une a la disponibilidad de agua acumulada, propiciando un mayor desarrollo y crecimiento de la vegetación y brote de nuevas plantas. El refuerzo en control de vegetación se extenderá hasta febrero y, en promedio, se considera intervenir 540.000 m2 de superficie mensuales.

El plan también considera otros aspectos relevantes para la continuidad operacional, tanto del servicio de pasajeros Limache-Puerto, como el servicio de carga en los otros ramales. Para tal efecto, se incluye el levantamiento del estado de equipos de aire acondicionado, catenaria y vías. Se establecen inspecciones a pie y en cabina, así como un programa de inspección y monitoreo continuo durante todo el período de ejecución, asegurando una supervisión constante del estado de la infraestructura y la efectividad de las medidas adoptadas.

Además, existe un monitoreo continuo de las condiciones climáticas a través de una aplicación meteorológica especializada que permite acceder a pronósticos actualizados, datos en tiempo real sobre precipitaciones, vientos y temperaturas, así como visualizar modelos meteorológicos que facilitarán la toma de decisiones y la planificación de las acciones del Plan de Verano. Este seguimiento se realiza desde el Centro de Control y Monitoreo de infraestructura, que funciona en sistema 24/7 los 365 días del año.

Para el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, "este plan, que comenzó a desplegarse hace ya varios meses, nos permite anticipar las medidas preventivas necesarias para que el servicio de pasajeros no se interrumpa, por ejemplo, por incendios forestales. También, contribuye a resguardar a las comunidades vecinas al trazado ferroviario frente a estos eventos”.

En este sentido, llamó a toda la comunidad a colaborar con esta tarea, evitando arrojar colillas de cigarrillos en la faja vía e informar, a través de los canales oficiales de EFE, de cualquier situación que pueda significar un riesgo.

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