Un incendio consume una vivienda de dos pisos de material mixto en el cerro San Roque de Valparaíso.

La emergencia se registra la noche de este viernes en calle Til Til con San Fernando.

Bomberos de la Ciudad Puerto trabaja con seis unidades en el siniestro estructural declarado.

La institución hizo un llamado no entorpecer el trabajo de los voluntarios y alejarse del área.

Además, pidió despejar las vías de acceso e indicó que en caso de evacuación, privilegiar hacerlo a pie.

(Imagen: @reddeemergencia)

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