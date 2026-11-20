Con el propósito de contribuir a la reactivación turística, comercial y gastronómica del Barrio Puerto de Valparaíso, además de poner en valor su identidad patrimonial, el Concejo Municipal aprobó la entrega de una subvención de $14.837.622 a la Asociación Gremial del sector, para ejecutar el proyecto «Hermoseamiento, identidad y promoción del Barrio Puerto».

La iniciativa contempla una estrategia de trabajo en tres ámbitos: limpieza y mantención de espacios públicos, orientado a mejorar las condiciones del entorno, disminuir factores que afectan su percepción y habitabilidad y poner en valor sus atributos urbanos, arquitectónicos y patrimoniales.

Asimismo, marketing, diseño y publicidad del barrio comercial, destinado a fortalecer la promoción de los establecimientos, la oferta gastronómica, turística y comercial, incentivando así, la llegada y circulación de turistas nacionales y extranjeros, residentes y visitantes de Valparaíso. Y mejoramiento e intervención de los pasajes Almirante Muñoz, Almirante Goñi y Almirante Pérez Gacitúa, con el objetivo de recuperar estos espacios y generar mejores condiciones para su uso y desarrollo de actividades comerciales y artístico-culturales.

La ejecución de este proyecto cobra especial relevancia ante las dificultades de accesibilidad y circulación que ha enfrentado el sector debido al cierre de calle Carampangue, avenida Altamirano y plaza Sotomayor, situaciones que han incidido en el flujo habitual de transeúntes y turistas.

La alcaldesa (s) de Valparaíso, Javiera García, comentó que "el Barrio Puerto, sin duda, es el corazón de nuestra ciudad, pues corresponde al área fundacional y forma parte del polígono del Sitio Patrimonio Mundial. Es uno de los principales sectores comerciales, gastronómicos, turísticos y patrimoniales que forman parte de la identidad de Valparaíso, además de ser el punto de acceso a los turistas que arriban a nuestra ciudad. Por ello, es relevante apoyar este tipo de iniciativas que fortalezcan nuestro Barrio Puerto".

Por su parte, el presidente de la Asociación Gremial de Barrio Puerto, Felipe Narbona, señaló que "son casi $15 millones que acaba de aprobar el Concejo Municipal y que, sin duda, son buenas noticias para el Barrio Puerto. Un barrio que requiere una mayor cantidad de recursos, pero este es un pequeño aporte, un granito de arena para el mejoramiento, para la limpieza del barrio, que incluye hidrolavadoras, promoción del Barrio Puerto para consolidarlo no tan solo como un barrio patrimonial, sino que también como un barrio comercial. Existimos una serie de locatarios que día a día nos levantamos para trabajar y levantar el Barrio Puerto".

Uno de los hitos contemplados en el proyecto será la segunda versión de “La Gran Calugada”, actividad que se realizará el domingo 6 de diciembre, entre las 12:00 y las 17:00 horas, con la participación de ocho restaurantes del sector, promociones en cafeterías, rutas turísticas y un encuentro musical en Plaza Echaurren, protagonizado por artistas locales.

La jornada comenzará a las 12:00 horas con degustaciones gratuitas de calugas de pescado, junto con promociones especiales en cafeterías y otros establecimientos del comercio local, invitando a vecinos y visitantes a recorrer y disfrutar de la oferta gastronómica del barrio.

Sobre esta actividad, Narbona explicó que “se trata de la segunda versión que desarrollamos, pues la primera se hizo el 2023. Se va a realizar el domingo 6 de diciembre desde las 12:00 hasta las 17:00 horas, donde ocho restaurantes nuestros van a estar habilitados. De hecho, en la primera parte de 12:00 a 13:00 horas, van a ofrecer degustación gratuita de calugas de pescado y promociones en cafetería de nuestro comercio local. Además, habrá rutas turísticas y un evento musical que va a tener como centro la Plaza Echaurren con artistas locales, quienes animarán el Barrio Puerto, haciendo una fiesta que tanto nos merecemos”.

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