Refuerzan medidas seguridad en el Tren Limache – Puerto tras nuevos hechos de vandalismo en sus vagones

El seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, y el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, se reunieron para revisar el plan integral de seguridad dispuesto por la empresa y nuevas medidas para reforzar la tranquilidad de los pasajeros del servicio ferroviario del Tren Limache - Puerto.

En el encuentro, el representante de la compañía estatal expuso que en lo que va del año 2026 se han registrado al menos tres incidentes de vandalizaciones en vagones de metro, por lo que la coordinación con las autoridades busca fortalecer nuevas medidas de seguridad y persecución penal.

El seremi Silva dijo que "hemos analizado la situación de seguridad de su red y verificar las coordinaciones que podemos hacer para mejorar en términos de seguridad situacional, prevención y reacción ante eventuales situaciones de riesgo. Hemos comprometido trabajo conjunto, nuevas reuniones y visitas a terreno”.

En tanto, el gerente Saavedra recalcó que "dentro de esta reunión hemos abordado nuestros planes de seguridad, las coordinaciones que se han ido realizando y las que se van a hacer en futuro para, con ellos, seguir fortaleciendo la seguridad del servicio, la seguridad de nuestros pasajeros que toman el servicio Limache-Puerto y con eso apoyar también todo lo que tiene que ver con la seguridad pública”.

Las autoridades coincidieron en trabajar en conjunto nuevas medidas de seguridad y robustecer el plan de fiscalizaciones que contempla la empresa, además de impulsar la presentación de querellas para perseguir a los responsables, considerando el impacto económico y social, además del perjuicio a los usuarios, lo que afecta la operación diaria del servicio y pone en riesgo a las personas, por lo que a partir de esta coordinación se desarrollarán nuevas medidas para la seguridad en los viajes.

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