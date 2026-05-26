Más de 800 cámaras y tecnología antidrones: Ministro de Justicia inspecciona la seguridad en la cárcel de Valparaíso

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, realizó este martes una visita al Complejo Penitenciario de Valparaíso junto al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez; el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Rafael González; y parlamentarios de la región, instancia en la que recorrió distintas dependencias del establecimiento ubicado en Playa Ancha para revisar avances en infraestructura, seguridad penitenciaria y programas de reinserción social.

En el recorrido por el recinto penal, las autoridades conocieron el funcionamiento de la Sala Master de monitoreo, que centraliza más de 800 cámaras de seguridad distribuidas en el complejo penitenciario porteño, además de sistemas de vigilancia térmica, control perimetral y tecnología antidrones. Asimismo, se revisaron los avances del Sistema de Gestión de Bloqueo y Telefonía Pública, iniciativa impulsada por Gendarmería para fortalecer la seguridad penitenciaria y enfrentar el uso no autorizado de dispositivos de comunicación al interior de los recintos penales.

El secretario de Estado destacó que "en esta visita hemos podido ver cómo se compatibilizan dos ejes fundamentales del trabajo penitenciario: el fortalecimiento del control y la seguridad en recintos, junto con el desarrollo de programas de reinserción social. Como hemos señalado en distintas oportunidades, la reinserción también es seguridad, y por eso constituye uno de los ejes principales del trabajo que impulsamos desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

El director de Gendarmería, Rubén Pérez, reveló que la instancia tuvo por objeto “conocer en detalle las características tecnológicas que se están incorporando para mejorar el estándar de seguridad de este recinto penitenciario, que es uno de los más importantes y con sobrepoblación del país. También pudimos conocer áreas productivas del recinto , el Centro de Educación y Trabajo, la labor desarrollada en uno de los establecimientos educacionales que tienen presencia en el recinto y también las obras desarrolladas en distintas dependencias de la unidad”.

El recorrido incluyó la revisión de un módulo recientemente remodelado gracias a una inversión del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, que contempló la reparación y reposición de muros, pavimentos, sistema sanitario y eléctrico. Asimismo, las autoridades visitaron talleres laborales y espacios de capacitación donde actualmente participan cerca de 60 personas privadas de libertad, en áreas como marroquinería, costura y trabajos en madera, programas orientados a fortalecer la reinserción social y la adquisición de herramientas para la vida en libertad.

Cabe hacer presente que a esta visita asistieron el senador Andrés Longton, junto a los diputados Benjamín Lorca, Luis Fernando Sánchez, Luis Pardo y Andrés Celis.

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