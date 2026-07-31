La Ligua suspende actividades de celebración de agosto y septiembre para destinar recursos en ayudar a afectados por sistemas frontales

La Municipalidad de La Ligua tomó la decisión de suspender las actividades de celebración programadas para agosto y septiembre con el objetivo de centrar esfuerzos en apoyar a vecinos de la comuna.

A través de un comunicado se indicó que "las lluvias y el viento han dado un respiro, pero continúan las complicaciones traídas por los sucesivos sistemas frontales en la comuna".

Añadieron que "los pronósticos indican que este panorama seguirá durante las próximas semanas. Por eso, la Municipalidad de La Ligua, representada por nuestro alcalde Patricio Pallares Valenzuela, tomó la decisión de suspender las actividades de celebración programadas para los meses de agosto y septiembre".

"Esta determinación implica que, por este año, no se realizarán los eventos recreativos del Día de la Niñez, la Pasada de Agosto, el Día de la Cultura y la Fonda de Fiestas Patrias", dieron a conocer.

El Municipio sostuvo que "para esta última fecha se buscará una alternativa que sea coherete con la actual situación y no implique un gran uso de recursos".

Explicaron que "la idea central es destinar los esfuerzos económicos y humanos disponibles para ayudar a las vecinas y vecinos de las 36 localidades que componen nuestra comuna a recuperar lo dañado o perdido durante el invierno".

Por su parte, el alcalde Patricio Pallares señaló que "hoy día tenemos que estar con la gente y viendo las diferentes problemáticas que han pasado a raíz de las lluvias y el viento. Seguimos nosotros trabajando, con todo el esfuerzo en la calle, con todo nuestro equipo municipal".

(Imagen archivo: Municipalidad de La Ligua)

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