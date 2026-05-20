Refuerzan fiscalizaciones laborales y de transporte ante la llegada de unos 400 mil visitantes a la región de Valparaíso por feriado

Autoridades de Gobierno llegaron hasta el terminal de buses de Viña del Mar para informar sobre el reforzamiento de las fiscalizaciones laborales y de transporte que se desarrollarán durante el interferiado por el Día de las Glorias Navales. El despliegue comenzó este martes 19 de mayo y contempla controles en buses urbanos e interprovinciales, además de fiscalizaciones en distintos puntos de la región de Valparaíso, considerando el alto flujo de visitantes que se espera estos días.

Cabe recordar que este jueves 21 de mayo se conmemora a los Héroes de Iquique, motivo por el cual muchas personas optaron por tomarse libre el viernes 22 de mayo, generando así un fin de semana verdaderamente extra largo. En ese contexto, se proyecta el ingreso de cerca de 100 mil vehículos a la región de Valparaíso, vale decir, alrededor de 400 mil personas que estarían en una o más de las 38 comunas.

Frente a este escenario, la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, señaló que “este fin de semana para nuestra región es fundamental porque vamos a recibir alrededor de 100.000 vehículos que van a pernoctar y, por lo tanto, nuestro deber como autoridades es que se tomen todos los resguardos y que estén todas las condiciones y las medidas necesarias para que puedan disfrutar de este fin de semana, que algunos se lo van a tomar como fin de semana largo”.

Vale indicar que Carabineros ha estado realizando controles alcotest a conductores de microbuses y buses, labor que se replicará en distintas comunas de la zona.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, explicó que “esta es una acción que la vamos a repetir en diferentes instancias y lugares. Estamos desplegados en toda nuestra región, desde Cartagena, San Antonio, San Felipe, Los Andes y La Ligua, y va a cubrir un periodo de tiempo que comenzamos este martes y que, para tranquilidad de todos nuestros ciudadanos y turistas que van a estar esta semana, vamos a estar hasta el domingo haciendo este tipo de fiscalización”.

Asimismo, la autoridad regional recalcó que el despliegue no se limitará únicamente al transporte interurbano, indicando que las fiscalizaciones “también van a cubrir lo que es transporte urbano, transporte rural, cargas de camiones y transporte mayor y privado”, agregando que “lo entendemos como un sistema completamente dinámico e integral y, por lo tanto, queremos abarcar todas estas áreas”.

Por su parte, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, manifestó que “siempre debe cumplirse la normativa laboral, que es clara al respecto”, recordando que “cuando hay incumplimientos, los trabajadores tienen derecho a hacer la denuncia ante la Inspección del Trabajo, que realiza un procedimiento de investigación y que, en caso de incumplimiento, puede acarrear sanciones”.

Cabe hacer presente que las autoridades regionales reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad y a respetar las normas de tránsito y laborales durante el fin de semana con interferiado, en medio del importante flujo vehicular y de pasajeros que se espera en las distintas rutas y terminales de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA