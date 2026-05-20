Arturo Barrios, vicepresidente del PS, critica conducción de Kast tras cambio de gabinete: "No se abre a la derecha que sí sabe gobernar"

En un análisis directo tras el sorpresivo ajuste en el equipo de ministros, Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista (PS) y exdiputado de Valparaíso, conversó con Puranoticia.cl y lanzó duras críticas hacia la conducción del gobierno del presidente José Antonio Kast.

El dirigente señaló a las deficiencias del Ejecutivo manifestando que "en los tres ejes que ellos tenían, con los cuales ganaron la elección (migración, crecimiento, integridad), tienen serios problemas, y esos problemas se van a mantener en el tiempo", apuntando además a una evidente falta de preparación e improvisación dentro de la actual administración.

Para Barrios, "hay un mal diseño. La gestión nunca supera la política. Entonces, no por ser una buena fiscal o no por ser una buena panelista en un programa de televisión, vas a ser un buen vocero o vas a ser un buen ministro", sentenció, argumentando que se requiere de cierta experiencia en la arena pública para otorgar la habilidad de enfrentar los temas de buena manera ante el Congreso.

REPLIEGUE DEL OFICIALISMO

Uno de los puntos más críticos esbozados por el dirigente socialista apunta al aislamiento político de la actual administración, señalando que el Mandatario ha preferido refugiarse en su círculo de hierro en lugar de convocar a sectores con mayor experiencia de Estado.

"Kast, bajo mi humilde punto de vista, mantiene la centralidad en su equipo duro. No se abre a esta ‘’derechita cobarde’’, a esa derecha que sí sabe gobernar y que ha tenido experiencia en dos gobiernos".

A su juicio, la falta de asertividad, conducción y las "metáforas" presidenciales han ido mermando la confianza de la ciudadanía. Asimismo, cuestionó que ante la crisis el gobierno no acuda a nuevas figuras. En su lugar, el poder real se ha concentrado en el denominado "segundo piso" —mencionando a Quiroz y Arraud— y en figuras parlamentarias como García Ruminot, dejando al ministro del Interior en una "segunda línea".

"Hubo un gobierno que ha cometido demasiada irresponsabilidad, demasiada falta de la verdad (…) que es una situación bien incomprensible de falta de preparación", fustigó.

RECHAZO A LEY MISCELÁNEA TRIBUTARIA

Barrios también abordó la crucial votación parlamentaria en torno a la denominada "ley miscelánea", confirmando que la oposición definió votar en contra de la idea de legislar en la Cámara de Diputados. El dirigente acusó al Ejecutivo de intentar confundir a la opinión pública mezclando las urgencias del país con reformas ideológicas.

"Una cosa es la reconstrucción y otra cosa es una reforma tributaria", aclaró Barrios, añadiendo que "lo que había y lo que hay es un proyecto de reforma tributaria encubierta" que debió discutirse de cara al país y a través de una secuencia democrática en el Parlamento.

Finalmente, advirtió sobre el impacto social de la propuesta oficialista y denunció los severos recortes presupuestarios contemplados por el gobierno. "Nosotros hemos visto que esta es una reforma para el 1% más rico, que protege al 99%, y bajo la teoría del chorreo (...) Miren, hasta alcaldes de derecha han señalado que eso es imposible de sostener. 413 mil millones de recortes en salud", concluyó.

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