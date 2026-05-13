Recuperan en Valparaíso un vehículo robado en Quinta Normal en 2022: una persona fue detenida

El Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros Valparaíso recuperó un vehículo robado, en un sector turístico de la ciudad.

En el marco de los servicios preventivos desarrollados durante la “Ronda Impacto” en el sector jurisdiccional de la Octava Comisaría Florida de Valparaíso, personal de la SEBV Valparaíso logró la recuperación de una camioneta con encargo vigente por robo y la detención de un individuo por receptación.

El procedimiento se desarrolló en un concurrido sector turístico de la Ciudad Puerto, donde funcionarios especializados fiscalizaron un camión marca Kia Motors, modelo Frontier 2.5, color blanco, la cual mantenía placas patentes de fabricación artesanal adosadas a su carrocería.

Tras una revisión técnica y documental del vehículo, se verificó que éste mantenía un encargo vigente por el delito de robo de vehículo motorizado, correspondiente a una denuncia efectuada el 11 de julio de 2022 en la 22ª Comisaría de Carabineros de Quinta Normal, región Metropolitana.

El conductor, identificado con las iniciales C.A.G.A., chileno, de 51 años, registra detenciones anteriores, aunque sin causas pendientes.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó el camión recuperado y dos placas patentes artesanales utilizadas para ocultar su verdadera identificación.

El imputado quedó a disposición del Ministerio Público, mientras la Fiscalía de turno se mantiene a la espera de impartir instrucciones respecto del procedimiento y control de detención.

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