Recreación del juicio a Emile Dubois cautivó a miles de visitantes en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por el Día del Patrimonio

La Corte de Apelaciones de Valparaíso recibió este domingo 31 de mayo a más de 8 mil visitantes a las distintas actividades que el palacio del tribunal de alzada porteño dispuso durante este Día del Patrimonio Cultural de este 2026.

Como atracción principal, la obra “Juicio a Emile Dubois” recreó el procedimiento llevado en contra de este personaje del Puerto, uno de los primeros asesinos en serie de la historia nacional, juzgado a la pena capital en 1907 por cuatro delitos cometidos en contra de ciudadanos extranjeros.

El elenco de la obra estuvo protagonizado por magistrados y funcionarios del Poder Judicial: la presidenta de la Corte de Valparaíso, Silvana Donoso; el ministro Pablo Droppelmann y las ministras Carolina Figueroa y María Cruz Fierro, también del tribunal de alzada, junto con los relatores de esta sede judicial, Francisco Cabezas y Erick Rubio. También se sumó la jueza Marisol González, magistrada del Juzgado de Garantía de Valparaíso.

Además, participó el jefe de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Gonzalo Marks; la consejera técnica del Juzgado de Familia de Viña del Mar, Berta Gutiérrez y el secretario de la presidencia de la Corte, Jaime Del Río; junto a los efectivos de Gendarmería de Chile, suboficial mayor Juan Hernández y el sargento Rodrigo Escárate.

A lo largo de 50 minutos, este número teatral busca difundir de manera lúdica el funcionamiento de los tribunales penales de primera instancia y de las Cortes de Apelaciones en esta materia, a través de la puesta en escena de un caso icónico para la sociedad porteña, que se presentó en dos funciones durante esta jornada.

“Lo interesante es que se trató de una obra colectiva. Entonces, al ser una obra colectiva cada uno de nosotros trabajó sus papeles, lo trabajó conforme lo sentía y aún cuando eran papeles muy disímiles, entre lo que sentía el defensor, entre lo que sentía Emile Dubois, al final detrás de todo esto, todos sentimos el personaje como que se cometió una gran injusticia, no porque Dubois necesariamente haya sido inocente, sino porque no había prueba suficiente. La propia sentencia de segunda instancia lo dice, y eso es hoy tan actual. La justicia para los pobres se elabora poco, de verdad, en la existencia del delito y la participación. Nos pareció que al final eso fue lo que todos trajimos a la obra”, consignó la presidenta del tribunal de alzada.

LIBROS ANTIGUOS

Además de la obra, la biblioteca de la Corte de Apelaciones de Valparaíso exhibió expedientes y libros históricos de su archivo, junto a la muestra de la Corte Suprema “El arte oculto en los libros jurídicos antiguos”, la que estará dispuesta para la vista del público durante un mes en el hall del palacio.

“Esta es la muestra de la biblioteca con los libros antiguos y libros patrimoniales de la Biblioteca de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que además presentamos una exposición que estaba en la Corte Suprema, sobre el arte inserto en los libros jurídicos antiguos, que son libros que se encontraban en la real audiencia y que se mantienen hoy día aún en la Corte Suprema”, comentó el ministro encargado de la Biblioteca de la Corte de Apelaciones, Pedro García.

El titular de la Corte porteña explica que “estos tienen símbolos, signos y señales como parte de la escrituración, que son muy relevantes y que son desconocidos y que sirven para entender la forma como se visualizaba el derecho en la época de la colonia y que todavía tiene principios y normas que se aplican actualmente. Además mostramos un libro patrimonial de la biblioteca que tiene más de 300 años y que muestra cómo se aplicó el derecho castellano en la época de la Colonia y cómo después ese derecho pasó a la legislación chilena actual”.

“Estuvieron bastante concurridos, hubo harto interés de la gente y preguntaban el idioma en que se encontraban los libros, hubo que hacer traducciones de algunas partes y la gente se interesó en la simbología y en el texto que contenía”, expresó.

GENDARMERÍA

Desde la institución verde boldo presentaron una exposición del equipo canino detector de drogas y celulares, en una exposición en la que compartieron con el público presente. Además, en el segundo piso del edificio hubo stands con muestras artesanales y trabajos de los internos de los distintos centros penitenciarios de la Región de Valparaíso y un punto de llamado a admisión para la Escuela de Gendarmería de Chile.

Finalmente, la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (Anejud) dispuso una muestra audiovisual y con material histórico de la organización gremial.

PURANOTICIA