Motociclista resulta lesionado tras violenta colisión con vehículo particular en Los Andes

Un lesionado dejó un violento accidente de tránsito que este domingo involucró a una motocicleta y a un automóvil particular en la comuna de Los Andes.

Se trató de una colisión entre los dos vehículos en la intersección de avenida Perú con calle Presidente Eduardo Frei Montalva, en el sector Centenario.

La persona lesionada fue atendida por personal del SAMU que llegó hasta el sitio del suceso, al igual que Bomberos, Carabineros y Municipalidad andina.

Personal especializado realiza diligencias para determinar las causas y responsabilidades del accidente de tránsito registrado la tarde de este domingo en Los Andes.

(Imagen: Tercera Compañía Bomba Andina Los Andes)

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