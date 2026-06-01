Carabineros detiene a conductor por atropello fatal de mujer de 34 años en Los Andes

Un hombre de 48 años fue detenido por su presunta participación en un atropello con resultado de muerte registrado en la comuna de Los Andes.

El fatal accidente de tránsito se registró durante horas de la madrugada de este domingo 31 de mayo en la calle Hermanos Clark.

Carabineros de la 3ª Comisaría informó que en el sitio del suceso fue encontrada una mujer de 34 años, quien no presentaba signos vitales.

Así es como se iniciaron diligencias de la Sección Investigadora de Accidentes en el Tránsito (SIAT), que identificaron el vehículo involucrado y a su conductor.

El examen respiratorio mostró que el invididuo fiscalizado conducía con 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que quedó detenido.

Cabe hacer presente que una vez informados los antecedentes del fatal siniestro, el Ministerio Público estableció que el conductor pase a control de detención.

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