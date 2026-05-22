Golpe al narcotráfico en Hijuelas: incautan cerca de 385 kilos de marihuana que viajaban desde el norte a la región de Valparaíso

Un masivo operativo policial desarrollado el pasado 19 de mayo concluyó con uno de los decomisos de droga más importantes en lo que va del año en la región de Valparaíso. La interceptación, realizada en la comuna de Hijuelas, fue el resultado de una investigación conjunta que el Ministerio Público y el Departamento OS7 de Carabineros mantenían en desarrollo desde el mes de febrero.

El cargamento de cannabis sativa, proveniente de Bolivia, ingresó al país por pasos irregulares y cruzó parte del territorio nacional desde Antofagasta, teniendo como destino final su distribución en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Sin embargo, tras varios días de seguimiento controlado desde el norte del país, personal especializado del OS7, el GOPE y personal territorial lograron frenar su avance cuando los sospechosos se trasladaban a gran velocidad.

Según las autoridades, el procedimiento investigativo sacó a la luz la estructura de una organización criminal con conexiones transnacionales.

El fiscal jefe de la SAC Valparaíso, José Uribe, detalló que "de acuerdo con la información que manejamos, esta es una organización de carácter internacional con sujetos bolivianos y sujetos venezolanos y también hay participación de chilenos en diversos roles y se dividen sus funciones. Hay algunas personas que realizan el ingreso de drogas por pasos irregulares, otras personas que transportan la droga y otras personas que distribuyen la droga a los microtraficantes de las ciudades para su comercialización”.

Respecto a posibles vínculos con grandes mafias extranjeras, el persecutor aclaró que “por ahora no tenemos información al respecto de alguna vinculación con una mega banda internacional tal como el Tren de Aragua, pero sí estamos claros que era una banda de carácter internacional”.

MILLONARIO AVALÚO

La droga incautada —que la Fiscalía cifró en 385 kilos y los datos policiales precisan con exactitud en 384 kilos y 950 gramos— representa un durísimo golpe financiero para la organización criminal.

“El avalúo de la droga en calle es aproximadamente 4.000 millones de pesos, lo cual constituye uno de los mayores decomisos de la región en lo que va en este año”, destacó el fiscal Uribe.

Por su parte, el coronel Jaime Camps, prefecto de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso, destsacó que "se produjo la intervención, digamos, a través del OS7, el personal del GOPE y el personal de uniforme para, obviamente, efectuar la detención de estas dos personas (...) uno que cumplía las labores de transportista y el otro que lo acompañaba”. El Coronel Camps ratificó además que el cargamento estaba destinado “para el mercado, digamos, local, lo que es Valparaíso y región Metropolitana”.

SITUACIÓN DE LOS DETENIDOS

El operativo culminó con la detención de dos implicados que viajaban en vehículos separados: un ciudadano chileno, quien conducía el automóvil que cargaba los paquetes de cannabis, y un ciudadano venezolano en situación migratoria regular que actuaba como acompañante o escolta.

El conductor chileno, quien ya cuenta con antecedentes policiales vigentes, fue puesto a disposición de la justicia para enfrentar su respectivo control de detención en el Juzgado de Garantía de La Calera. En tanto, las autoridades locales confirmaron que se continúa estudiando y analizando el nivel de participación real del ciudadano extranjero dentro de la organización.

El éxito del procedimiento policial fue ampliamente valorado por el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien destacó el trabajo articulado entre las instituciones encargadas de la seguridad.

“Quiero felicitar la labor de Carabineros y Ministerio Público con esta detención de dos delincuentes, un extranjero y un chileno en Hijuelas, un seguimiento, una investigación (…). Felicitaciones a nuestra policía, felicitaciones al Ministerio Público, vamos a seguir trabajando para enfrentar la droga donde esté”.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, sumó sus felicitaciones al organismo especializado de Carabineros, pero aprovechó la instancia para concientizar sobre el impacto del narcotráfico en la ciudadanía.

“Quiero hacer un llamado a la comunidad que pese a los esfuerzos y los éxitos policiales se requiere el reproche social al consumo de esta droga, eso es lo que nos genera el envenenamiento de nuestra población en general, (…) así que a seguir luchando todos, los policías de la persecución delictual y los chilenos en general”.

PURANOTICIA