Reconstrucción de Viña del Mar y Quilpué sigue en la nebulosa: Poduje cifra avance en 29%, pero no establece fecha exacta de entrega

A dos años y medio del megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana y que dejó 138 personas fallecidas, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, cifró en un 29% el avance de la reconstrucción y aseguró que el proceso ha debido enfrentar una serie de dificultades heredadas de la administración anterior.

En entrevista con T13 Radio, el secretario de Estado sostuvo que el actual Gobierno recibió la reconstrucción cuando ya estaba en marcha, lo que complejizó la intervención. A diferencia de lo ocurrido en la región del Biobío, donde señaló que el proceso tras los devastadores incendios del verano recién pasado fue asumido desde cero, en la región de Valparaíso debieron trabajar sobre una base ya instalada.

“A Viña del Mar fuimos a entregar casas. Ahí estamos apurando la marcha. Hemos tenido muchos problemas porque, primero, agarramos la reconstrucción a mitad de camino, no como en Biobío que la agarramos de cero y eso ha ido muy bien”, dijo.

En ese contexto, el arquitecto de profesión apuntó directamente al funcionamiento del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) regional, al que calificó como una estructura con debilidades para enfrentar el proceso de reconstrucción.

“El Serviu regional era más débil y tuvimos que hacer muchos cambios. Era un Serviu débil, tiene pocos funcionarios, ha tenido muchos problemas con sumarios. No todos, por supuesto, son casos puntuales”, afirmó el titular de la cartera.

El secretario de Estado también cuestionó la situación que enfrentó el organismo durante la administración anterior y recordó que "el ministro Montes despidió al director del Serviu y tuvo al Serviu en paro seis meses durante la reconstrucción".

Pese a las dificultades descritas, Iván Poduje aseguró que el ritmo del proceso ha aumentado considerablemente. Según su balance, "nosotros iniciamos la reconstrucción con un 2% de avance, y ya la llevamos en 29%. Ahora salimos de la parte más crítica porque, además, tuvimos que sacar a una empresa que tenía malas prácticas y que tenía 600 viviendas. Entonces ha sido complejo, pero ya salimos de la curva más complicada y ahora estamos avanzando fuerte".

El antecedente al que aludió Poduje se relaciona con la suspensión de las obras de la constructora San Sebastián, que tenía a su cargo la edificación de 350 viviendas en el sector de El Olivar. A esto se sumó la orden de demolición tras detectar deficiencias estructurales, uso de materiales no certificados y problemas relacionados con la fiscalización de las obras, situación que mantiene entrampado el proceso en tribunales.

De hecho, el pasado 29 de septiembre el propio ministro estuvo en El Olivar para entregar ocho viviendas e informar la aceleración del proceso, con la proyección de entregar 220 soluciones habitacionales durante octubre, según dio a conocer en la instancia, aunque abriendo muchas interrogantes respecto de la factibilidad de este anuncio. Consultado justamente por los plazos para la entrega de obras pendientes de reconstrucción, Iván Poduje respondió de manera escueta: "El próximo año".

LEY DE PRESUPUESTO

En la entrevista con T13 Radio, además, el titular de la cartera también abordó el escenario presupuestario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el año 2027 y aseguró que el resultado fue favorable para las áreas que consideraba prioritarias.

“Me fue bien, me fue mucho mejor de lo esperado, estamos conformes. Por supuesto que siempre se puede más, pero yo te diría que con lo que necesitábamos, los temas más urgentes, que eran los programas para segmentos vulnerables, nos fue muy bien, mucho mejor de lo que pensaba”, indicó el secretario de Estado.

Respecto de los ajustes presupuestarios, explicó que el principal recorte se concentró en los préstamos que el Servicio de Vivienda y Urbanización entrega a empresas constructoras, mecanismo que describió como "una figura donde el Serviu opera como un banco y le presta plata a las constructoras pero con tasa cero".

Por último, recordó que este mecanismo fue implementado durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet y atribuyó su creación al entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Según detalló, el ajuste en este ítem alcanza los $145 mil millones.

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