Corporación Municipal de Viña del Mar llega a su fin: Salud Primaria y cementerio Santa Inés volverán a la administración municipal

Por decisión de su Asamblea de Socios y con una contundente votación favorable de nueve votos, se determinó el cierre de la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM). De esta manera, a partir del 1 de enero de 2027, la Atención Primaria de Salud será traspasada a la Municipalidad de Viña del Mar, mientras que el cementerio de Santa Inés también volverá a ser de administración municipal, garantizando siempre la continuidad operativa y la entrega de servicios a la comunidad.

La asamblea está integrada por instituciones académicas de la región de Valparaíso, entre ellas la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), Universidad Andrés Bello (UNAB), Universidad de Viña del Mar (UVM) y Universidad de Playa Ancha (UPLA), la Asociación de Industriales de Valparaíso (ASIVA), Universidad de Valparaíso (UV) y el Colegio Médico, entre otras instituciones de la Quinta Región.

Cabe recordar que en julio de 2025, los 53 establecimientos educacionales administrados por la CMVM fueron traspasados con éxito al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Central, en un proceso que –informan desde la casa edilicia viñamarina– será similar al que se llevará a cabo en esta oportunidad.

Al traspasar la gestión de la red de Salud Primaria a la administración municipal directa, se busca optimizar los procesos de supervisión fiscal e impulsar mayores exigencias de probidad y transparencia en el uso del presupuesto público.

Así lo dio a conocer la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien señaló que "esto es una oportunidad única para seguir dotando de mayor transparencia y probidad a la gestión, para que pueda ser completamente auditada y fiscalizada y para que no exista de aquí hacia adelante nunca más una estructura que pueda generar dudas ante la comunidad".

La jefa comunal de la Ciudad Jardín agregó que "una vez disminuida considerablemente la deuda de la Corporación Municipal, con un trabajo de planificación estratégica, manejo y control de los recursos, damos este paso para avanzar hacia una administración con mayores niveles de transparencia y control”.

En cuanto a la Atención Primaria de Salud, con este cambio se busca mejorar la gestión y la calidad del servicio que reciben los vecinos, generando mayores condiciones para invertir estratégicamente en infraestructura y recintos de salud, manteniendo íntegramente la dotación de funcionarios que actualmente se desempeñan en la atención primaria.

La alcaldesa enfatizó que "el 100% de los trabajadores de la Atención Primaria de Salud será trasladado íntegramente al nuevo Departamento Salud Municipal, con su sueldo íntegro y sin pérdida de beneficios producto de este proceso. Los trabajadores no tendrán ningún perjuicio en este traspaso y la atención, los servicios y las prestaciones para nuestros vecinos continuarán desarrollándose, incluso con nuevas oportunidades para seguir mejorando”.

De igual forma, se indicó que la administración directa de la Salud Municipal permitirá fortalecer las capacidades de gestión e inversión, considerando las nuevas instalaciones y proyectos que se han desarrollado en la comuna.

En ese sentido, la primera autoridad comunal planteó que "queremos seguir mejorando la atención de la población de Viña del Mar, aprovechando las nuevas oportunidades que tenemos para invertir en salud y fortaleciendo una red que ya cuenta con nuevos centros y mayores capacidades para responder a las necesidades de nuestros vecinos”.

PURANOTICIA