Cables de comunicaciones derribaron poste y dejan en riesgo la red eléctrica en Maitencillo: Seremi de Energía advierte peligrosidad

Una situación que podría generar accidentes y eventualmente afectar la continuidad del suministro eléctrico volvió a ser advertida por el seremi de Energía de Valparaíso, Celso Quezada, esta vez en el sector de Maitencillo, comuna de Puchuncaví.

La autoridad llegó hasta el lugar por un motivo distinto: participaría en la firma de un convenio FAE con un club deportivo de la localidad. Sin embargo, al ingresar al recinto se encontró con una instalación de cables de telecomunicaciones que calificó como riesgosa, debido a la forma en que se encontraban dispuestos y amarrados.

Según explicó Quezada a través de un video, los cables ya habían provocado la caída de un poste, mientras que sobre la estructura permanece la red eléctrica, aumentando el riesgo ante un eventual desprendimiento o tracción del tendido.

“A la entrada del club deportivo nos encontramos con esta situación: cables de comunicaciones amarrados de manera muy irresponsable, que si se llegan a cortar y se vienen hacia la calle podrían generar un accidente mayor”, señaló.

La situación no sólo representa un riesgo para quienes transitan por el lugar, sino que también podría terminar afectando el suministro eléctrico de todo el sector.

“Ya los cables de comunicaciones votaron el poste y tenemos la red eléctrica arriba. Esto es lo que queremos prevenir como Seremi de Energía, que este tipo de cables, que este tipo de hechos no vayan a generar un corte de suministro al pasar algún vehículo y traccionar los cables podría quedar sin energía eléctrica todo este sector”, sostuvo la autoridad regional del Ministerio de Energía.

Quezada también reparó en la forma en que se encontraba asegurado el tendido en este punto de la comuna de Puchuncaví, cuestionando al respecto que "esa amarra de ahí es la que está permitiendo que no tengamos un accidente, pero particularmente me parece muy básico lo que se está haciendo en este sentido”.

Cabe hacer presente que toda esta situación ya fue reportada a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que procedan a tomar medidas frente a lo denunciado.

La advertencia se suma a la realizada por el propio seremi días atrás en el sector de Las Salinas, en Viña del Mar, donde inspeccionó puntos de alta circulación vehicular y constató la existencia de numerosos cables de telecomunicaciones a baja altura.

En aquella oportunidad, Quezada informó que la Seremi de Energía iniciaría un trabajo coordinado con las empresas distribuidoras para identificar los puntos críticos de la región y gestionar soluciones frente a condiciones que pudieran provocar accidentes, caída de postes o interrupciones del suministro eléctrico en vastos sectores.

“Durante nuestros recorridos detectamos una gran cantidad de cables de telecomunicaciones a muy baja altura, que por efecto del viento podrían proyectarse hacia la calle y con ello ser traccionados por vehículos mayores, generando la caída de postes, provocando interrupciones del suministro de electricidad a los vecinos del sector e incluso ocasionar accidentes graves o fatales”, había señalado el seremi.

Ahora, el hallazgo en Maitencillo vuelve a poner el foco en las condiciones del tendido de telecomunicaciones y en el riesgo que su interacción con vehículos o infraestructura eléctrica puede representar para la seguridad y la continuidad del servicio.

PURANOTICIA